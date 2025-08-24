Demre’de Yelkenli Kazasında Yaralanma Oldu

Haberler

ANTALYA’DA YELKENLİ TEKNEDE YARALANMA OLAYI

Antalya’nın Demre ilçesi açıklarında, bir yelkenli teknede başından yaralanan Moldova uyruklu turiste Sahil Güvenlik ekipleri tıbbi müdahalede bulunuyor. Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kekova Adası açıklarında bulunan İngiltere bayraklı yelkenli teknede yaşayan Moldovalı kadın turistin olumsuz hava şartları nedeniyle tekneden düşerek başından yaralandığı bilgisinin alınmasıyla birlikte, bölgeye Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı ekipleri yönlendirildi.

SAHİL GÜVENLİK EKİPLERİ HIZLA MÜDAHALE ETTİ

Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yaralı olan turist, Kaleköy önlerinde Sahil Güvenlik botuna alındı. Ardından, Kaleüçağız Limanı’nda bekleyen 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı turist, acil sağlık hizmetleri tarafından ambulansla Demre Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

