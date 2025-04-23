Demre İlçesi Protokolü, Çocuklara Koltuk Verdi

Demre ilçe protokolü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında makam koltuklarını çocuklara teslim etti. Demre Kaymakamı Emin Bağlı, bütün çocukların bayramını kutlayıp, koltuğunu Yunus Emre İlkokulu 3. sınıf öğrencisi olan Meyra Çetintepe’ye devretti. Çetintepe, motosiklet sürücülerinin kask takmasının önemine değindi.

ÇOCUK OYUN ALANLARI ÖNEMLİ

Belediye Başkanı Fahri Duran da koltuğuna aynı okuldan 4. sınıf öğrencisi Asım Kerim Temel’i oturttu ve Temel, çocuk oyun alanlarının sayısının artırılmasını ve çocuk parklarına kütüphaneler kurulmasını istedi. Cumhuriyet Başsavcısı Uğur Köker de makam koltuğunu Yunus Emre İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Feyza Gencer’e devretti. Gencer, çocukların internette ve sokakta işlenen suçlardan korunabilmesi için daha çok tedbir alınmasını talep etti.

OKULDAKİ OYUN ALANLARINA DİKKAT

İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Orhantekin de koltuğunu yine aynı okuldan 3. sınıf öğrencisi Fatma Hira Pay’a bıraktı. Pay, okullardaki oyun alanlarının genişletilmesi gerektiğini ifade etti.