Denetimle 130 Bin TL Ceza Kesildi

TRAKYA’DA KAÇAK HAYVAN SEVKİYATINA KATKI SAĞLAYAN DENETİMLER

Trakya’nın ari bölge statüsünü korumak için gerçekleştirilen denetimlerde, kaçak hayvan sevkiyatı yapan kişilere toplam 130 bin TL para cezası kesildi. Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Ergene İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, jandarma birimleriyle işbirliği yaparak, 21 Nisan 2025 tarihinde E-80 Otoyolu Saray Otoban kontrol noktasında denetim gerçekleştirdi. Bu denetim sırasında, bölgeye yasa dışı yollarla sokulmaya çalışılan 15 büyükbaş hayvan tespit edildi.

HAYVANLARIN BELGELERİ YETERSİZDİ

Yapılan incelemelerde, tespit edilen hayvanların gerekli belgeler olmadan Trakya’ya getirildiği belirlendi. Veteriner hekimlerin denetiminde hayvanlar tutanak altına alındı. “Şap Hastalığına Duyarlı Hayvanların Korunmuş Bölgelere Sevklerinde Uygulanacak Prensipler” genelgesi gereğince, hayvanlar en yakın kesimhanede itlaf edildi. 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 36. maddesi çerçevesinde, hayvanların sahibine 105 bin TL, kamyon sürücüsüne ise 25 bin TL olmak üzere toplamda 130 bin TL idari para cezası uygulandı.

BÖLGENİN GÜVENLİĞİ İÇİN UYARIYORLAR

Yetkililer, Trakya’nın 2010 yılından bu yana şap hastalığından ari bölge olarak ilan edildiğini hatırlatarak, Anadolu’dan bu bölgeye canlı hayvan getirilmemesi gerektiği konusunda üreticilere uyarılarda bulundu. Menşei belirsiz olan hayvanların kesime getirilmesi veya kesilmesinin yasal sorumluluk doğuracağı ifade edilirken, vatandaşların şüpheli durumlarla karşılaşmaları halinde jandarma ya da ilçe müdürlüklerine bildirimde bulunmaları istendi.