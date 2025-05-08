Denetimler Bursa’da Devam Ediyor

BURSA’DA DENETİMLER DEVAM EDİYOR

Bursa’nın İnegöl ilçesinde emniyet birimleri, şüpheli ve aranan şahıslara yönelik kapsamlı bir uygulama gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen uygulama havadan görüntülenirken, ekipler 10 ayrı noktada çalışmalara yoğunlaştırdı. Şahısların GBT sorgulamaları yapılırken araçlar titizlikle incelendi.

150 polis memurunun katıldığı denetimlerde, toplamda 430 araç kontrol edildi ve 520 kişinin GBT sorgulaması gerçekleştirildi. Uygulama sırasında 32 araca toplam 125 bin TL tutarında cezai işlem uygulandı. Ekipler, dur ihtarına uymayan bir otomobil sürücüsünü takibe aldı. 06 DOJ 04 plakalı aracın sürücüsü hızla kaçmaya çalıştı, ancak polis ekipleri kısa süre içinde aracın önüne geçerek durdurdu.

Yapılan alkol kontrolünde, sürücü olarak tespit edilen Süleyman Y.’nin 0.70 promil alkollü olduğu belirlendi. Bu nedenle sürücüye çeşitli maddelerden toplam 25 bin 389 TL para cezası kesildi. Denetimler, güvenlik önlemlerinin artırılması amacını taşıyor ve aralıksız sürdürülüyor.