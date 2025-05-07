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Denetimler, Sağlıklı Gıda İçin Devam Ediyor

ZABITA EKİPLERİ DENETİM YAPIYOR

Van Büyükşehir Belediyesi’nin zabıta ekipleri, kafelerde denetim yapıyor. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Daire Başkanlığı’nın ekipleri, vatandaşların sağlıklı gıdaya ulaşmasını sağlamak için denetimlerini sürdürüyor.

KAFELERDE DETAYLI KONTROL

Bu kapsamda, yoğun olarak tercih edilen kafeleri dolaşan zabıta ekipleri, işletmelerin genel temizlik durumu, ürünlerin son kullanma tarihleri, hijyen kuralları, ürünlerin saklama koşulları ve iş yeri ruhsatlarını kontrol ediyor. Kontroller sonucunda hijyen kurallarına uymayan ve belgeleri eksik olan işletmelere uyarılarda bulunulurken, son kullanma tarihleri geçen ürünler de imha ediliyor.

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