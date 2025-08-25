Denetimler Yoğunlaştı, Güvensiz Ürün Tespiti

DENETİM KOŞULLARI ARTIRILIYOR

Ticaret Bakanlığı’na bağlı ekipler, 2025-2026 eğitim ve öğretim yılı öncesinde kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik denetimlerini yoğun bir şekilde sürdürüyor. 8 Eylül’de başlayacak yeni eğitim-öğretim yılı öncesi, 81 ilde eş zamanlı olarak bu ürünler üzerinde denetimler gerçekleştirildi. Özellikle Ankara’da bir kırtasiyeye giden ekipler, “güvensiz ürüne karşı sıfır tolerans” ilkesi gereği hem fiyat etiketlerini hem de ürün güvenliğini kontrol etti.

ÜRÜN KONTROLLERİ DETAYLI ŞEKİLDE YAPILIYOR

Ekipler, öğrencilerin sıkça kullandığı kalem, silgi, defter ve çanta gibi ürünlerin etiketlerini titizlikle inceledi. Ayrıca, etiket fiyatları ile kasa fiyatları arasında farklılık olup olmadığına dair de kontroller yapıldı. Bu kapsamda, Ankara İl Ticaret Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, fiyat, menşe ve fiyat değişim tarihlerini kontrol ettiklerini bildirdi. Ürünlerin Türkiye’de üretilip üretilmediğini belirlemek için yerli üretim logosuna da bakıldığı ifade edildi.

UYUŞMAZLIK DURUMUNDA CEZA UYGULANACAK

Kriterleri karşılamayan ve kurallara aykırı ürünlerin tespit edilmesi durumunda, tutanak tutulduğunu ve Bakanlık tarafından her ürün için ceza uygulandığını belirtiliyor. Ticaret Bakanlığı ekipleri, bu denetim faaliyetlerini artırarak sürdürme kararı aldı.