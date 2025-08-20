Denetimlerde 116 Motosiklet Men Edildi

AFYONKARAHİSAR’DA MOTOSİKLET DENETİMLERİ

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen denetimlerde 116 motosiklet trafikten men ediliyor. 15 Haziran-19 Ağustos tarihleri arasında yapılan bu denetimlerde, toplamda 51 bin 18 araç ve 16 bin 115 motosiklet inceleniyor.

DENETİMLERDE CEZA VE MÜDAHALELER

Denetim sırasında 687 motosiklete, abartı egzoz kullanımı, yüksek sesli müzik çalma ve saygısız sürüş gibi maddelerden dolayı Karayolları Trafik Kanunu’na uygun olarak idari para cezası uygulanıyor. Ayrıca, 116 motosiklet, çeşitli sebeplerden ötürü trafikten men ediliyor.

GÜVENLİK UYARISI VE İLERİ DEĞERLENDİRME

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü, karayolları güvenliğini tehdit eden ve vatandaşların can ve mal güvenliğini riske atan sürücüler üzerinde denetimlerini kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğini belirtiyor.