Denetimlerde 6 Bin GBT Yapıldı

DENETİMLERİN SONUÇLARI

Bahçelievler ve Bağcılar ilçelerinde İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız’ın katılımıyla gerçekleştirilen denetimlerde, 14 aranan şüpheli yakalandı. Toplam 6 bin 811 kişiye Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı ve belgeleri eksik olan araç sürücülerine 498 bin 288 TL ceza kesildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Asayiş Şube Müdürlüğü, Organize Suçlarla Mücadele, Önleyici Hizmetler, Narkotik Suçlarla Mücadele, Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları ile Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, bu denetimi ortaklaşa gerçekleştirdi. İlgili denetimler akşam saat 19.30’dan başlayarak gece geç saatlere kadar sürdü.

DENETİMLERİN DETAYLARI

Gerçekleştirilen denetimlerde, 6 bin 811 kişiye GBT taraması yapıldı. 1593 araç ve 542 motosikletin belgeleri kontrol edildi. Yapılan sorgulamalar sonucunda, aranma kaydı bulunan 14 kişi yakalandı. Ayrıca, yapılan üst aramalarında uyuşturucu uyuşturucu madde ele geçirildi. 4 araç ve 19 motosikletin trafikten men edilmesinin yanı sıra, Karayolları Trafik Kanunu gereğince belgeleri eksik olan sürücüler için toplamda 498 bin 288 TL ceza yazıldı.

İL EMNİYET MÜDÜRÜ’NDEN AÇIKLAMA

Denetimlere katılan İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, “İstanbul’un huzuru Türkiye’nin huzurudur anlayışıyla başlattığımız kararlılık nöbeti olan uygulamalarımız 39 ilçemizde aralıksız olarak devam etmektedir. Bugün de asayiş, narkotik, organize birimlerimizde 15 uygulama noktasında 42 ekibimiz ve 300 personelimizle Bağcılar ilçesindeyiz. Vatandaşımızın, İstanbul halkımızın huzur ve güvenliği için 7 gün 24 saat uygulamalarımız devam etmektedir” şeklinde konuştu.