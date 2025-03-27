Denetimlerde Tarihi Geçmiş Ürün Ele Geçirildi

DENETİMLER SIKLAŞTIRILDI

Kayseri’de Pınarbaşı Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesinde çarşı ve pazarda denetimlerini artırdı. Belediye Zabıta ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde tarihi geçmiş birçok ürün ele geçirildi. Bu ürünlerin hâlâ raflarda satışa sunulması ise büyük tepki aldı. Yapılan denetimler sonrasında tarihi geçmiş ve uygun olmayan ürünlere el konuldu. Belediyenin bu ürünleri imha edeceği bilgisi aktarıldı.

MÜSAMAHA GÖSTERİLMEYECEK

Tarihi geçmiş ürünlerin tespit edildiği denetimlerle ilgili açıklama yapan Develi Belediye Başkanı Deniz Yağan, “Raflarda sessizce bekleyen bu ürünler, belki bir çocuğun kahvaltı masasına, belki bir ailenin sofrasına koyulacaktı. Vatandaşlarımızın sağlığını hiçe sayan hiçbir kişi veya işletmeye müsamaha göstermeyeceğiz. Denetimlerimiz kararlılıkla devam edecektir. Vatandaşlarımızın şüpheli durumları belediyemize bildirmeleri büyük önem taşımaktadır” ifadelerini kullandı.