Denetimlerde Ürün Güvenliği Kontrolleri Yapıldı

DENETİM FAALİYETLERİ HIZLANIYOR

Ankara İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri, 2025-2026 eğitim ve öğretim yılı başlamadan önce kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Düzenli olarak uygulanan bu denetimlerle, Ankara’daki kırtasiyelerde ürünlerin kontrolü yapılıyor. Tüketicilerin korunması ve öğrencilerin sağlığına zarar verebilecek ürünlerin piyasada yer almasının önlenmesi amacıyla yapılan bu denetimlerde, fiyat etiketleri ve ürün güvenliği üzerinde detaylı kontroller yapılıyor.

Denetim sürecinde riskli görülen ürünlerden numuneler alınıyor ve bu numuneler laboratuvarlarda analiz ediliyor. Analizler sonucunda, ürünlerin fiziksel ve mekanik gereklilikleri sağlamadığı veya belirlenen limitlerin üzerinde zararlı kimyasallar içerdiği tespit edildiğinde, bölge müdürlükleri bünyesindeki risk değerlendirme komisyonları inceleme yapıyor. Bu çözüm sürecinde, ürünlerin güvensiz olduğuna dair karar alındığında, üretici veya ithalatçı firmalara çeşitli idari yaptırımlar uygulanıyor.

İDARİ YAPTIRIMLAR VE SONUÇLARI

Uygulanan idari yaptırımlar arasında, para cezası verme, ürünlerin piyasaya arzını durdurma, ürünlerin piyasada bulundurulmasını engelleme, geri çağırma, imha etme ve kamuoyunu risklere karşı uyarmak gibi tedbirler yer alıyor. Bu süreç, hem tüketicilerin korunmasına hem de güvenli ürünlerin eğitim ortamlarına sağlanmasına katkı sağlıyor.