Denetimlerde Ürün Güvenliği Kontrolleri Yapıldı

DENETİM FAALİYETLERİ HIZLANIYOR

Ankara İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri, 2025-2026 eğitim ve öğretim yılı başlamadan önce kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Düzenli olarak uygulanan bu denetimlerle, Ankara’daki kırtasiyelerde ürünlerin kontrolü yapılıyor. Tüketicilerin korunması ve öğrencilerin sağlığına zarar verebilecek ürünlerin piyasada yer almasının önlenmesi amacıyla yapılan bu denetimlerde, fiyat etiketleri ve ürün güvenliği üzerinde detaylı kontroller yapılıyor.

Denetim sürecinde riskli görülen ürünlerden numuneler alınıyor ve bu numuneler laboratuvarlarda analiz ediliyor. Analizler sonucunda, ürünlerin fiziksel ve mekanik gereklilikleri sağlamadığı veya belirlenen limitlerin üzerinde zararlı kimyasallar içerdiği tespit edildiğinde, bölge müdürlükleri bünyesindeki risk değerlendirme komisyonları inceleme yapıyor. Bu çözüm sürecinde, ürünlerin güvensiz olduğuna dair karar alındığında, üretici veya ithalatçı firmalara çeşitli idari yaptırımlar uygulanıyor.

İDARİ YAPTIRIMLAR VE SONUÇLARI

Uygulanan idari yaptırımlar arasında, para cezası verme, ürünlerin piyasaya arzını durdurma, ürünlerin piyasada bulundurulmasını engelleme, geri çağırma, imha etme ve kamuoyunu risklere karşı uyarmak gibi tedbirler yer alıyor. Bu süreç, hem tüketicilerin korunmasına hem de güvenli ürünlerin eğitim ortamlarına sağlanmasına katkı sağlıyor.

Manisa Fk, Iğdır Fk’yı Ağırlayacak

Manisa Futbol Kulübü, 1. Lig 4. hafta karşılaşmasında Iğdır FK'yı konuk edecek. Teknik Direktör Taner Taşkın, taraftarların destek vermesini istedi.
Antalya’da 1 Haftada 14 Bin 898 Ceza Kesildi

Antalya'da düzenlenen trafik denetimlerinde bir haftada 65 bin 134 araç ve sürücü kontrol edilerek, 14 bin 898 kişiye çeşitli ihlallerden ceza kesildi.

