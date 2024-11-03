Denetimlerin Artışıyla Kayıt Dışı Mücadele!

KAYITDIŞI EKONOMİYLE MÜCADELEDE YENİ ADIMLAR

Hazine ve Maliye Bakanlığı, lüks segmentte araç kiralayan firmalardan başlayarak sektördeki denetimleri artırıyor. Yapılan denetimlerde 5 bin 600 firmada 1,7 milyar liralık kayıt dışı hasılat belirlendi ve bu firmalara toplamda 500 milyon lira ceza uygulandı. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), kayıt dışı ekonomiyle mücadele aktüel çalışmaları kapsamında farklı sektörlerde denetimlerini sürdürüyor. Özellikle araç kiralama sektörünün ciddi bir büyüme göstermesi, firma sayı ve hasılatlarında yaşanan artışlar, Maliye Bakanlığı’nın bu alanı dikkatle gözlemlemesine yol açtı. Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği, bu yılın ilk altı ayında operasyonel araç kiralama sektörünün 43,4 milyar liralık yeni araç yatırımı yaptığını ve filosuna 34 bin yeni aracın katıldığını bildirdi. Bu veriler, denetimlerde dikkate alındı.

DENETİMLERDEKİ YENİ YAKLAŞIMLAR

Bakanlık, sektörün gelirlerinin daha etkin bir şekilde denetlenmesi için yeni bir çalışma başlattı. Lüks araç kiralama şirketlerinden başlanarak denetimlerin yoğunlaştırılması kararı alındı. GİB, araç kiralama şirketlerinin mali kayıtları ve gelir beyanlarıyla birlikte Emniyet Genel Müdürlüğü’nden alınan verileri kapsamlı bir şekilde analiz etti. Bu analizler sonucunda 5 bin 600 araç kiralama işletmesi yakından incelendi. Denetimlerde beyan edilmemiş gelirler, kayıt dışı çalışanlar ve faaliyetler tespit edildi. Yapılan denetimlerin ardından 500 milyon lira ceza kesilirken, 1,7 milyar liralık kayıt dışı hasılat tespit edildi. Gelir vergisi matrahında 637 milyon lira, kurumlar vergisi matrahında ise 195 milyon lira fark belirlendi. Ayrıca KDV’de 904 milyon liraya varan matrah farkı saptandı ve yaklaşık 4 bin tutanak düzenlendi.

DENETİMLERİN ARTIRILMASI PLANLANIYOR

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konuyla ilgili değerlendirmesinde kayıt dışılığın neden olduğu haksız rekabet ve vergi kaybını gidermek adına denetimlerin artırılacağını vurguladı. Bakan Şimşek, “Özellikle hizmet sektöründe yapılan denetimler, şeffaflığı ve rekabeti de destekleyecek. Bu tarz denetimler özellikle lüks segmentte faaliyet gösteren işletmelerden başlayarak devam edecek. Vergide adalet ve verimlilik ilkesi çerçevesinde kayıt dışı ekonomiyle mücadeleye yönelik denetimlerimiz hız kesmeden sürecek.” ifadelerini kullandı.