Denetimli Serbestlik 20. Yıl Toplantısı İzmir’de Yapıldı

DENETİMLİ SERBESTLİK TOPLANTILARI İZMİR’DE BAŞLADI

Denetimli Serbestlik 20. Yıl Bölge Toplantıları’nın 2’ncisi İzmir’de gerçekleştirildi. Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can, “Mayınlı bir arazide koşuyoruz. 1 milyon kişi ceza hukuku sisteminde ve infaz sisteminde olduğu halde bir ‘cezasızlık’ algısından bahsediliyor. Bir tarafta cezasızlık algısı, diğer tarafta topluma kazandırma var. Bu bir denge. Bu dengeyi de iyi korumak ve kollamak gerekiyor” ifadelerini kullandı.

AÇILIŞ TÖRENİ İLE BAŞLADI

İzmir’deki etkinlik Ege Üniversitesi’nde düzenleniyor ve 2 gün sürecek. Açılış törenine Adalet Bakanı Ramazan Can, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Enis Yavuz Yıldırım, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Kazım Arapoğlu, Ege Üniversitesi Rektörü Necdet Budak ve adliye ile emniyet personelleri katıldı. Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Açılışta Bakan Yardımcısı Can, cezaevinden tahliye olanların yüzde 40’ının yeniden suç işlediğine dikkat çekerek, bu oranın düşürülmesi gerektiğini vurguladı.

TOPLUMUN MENFAATİ İÇİN ISLAH ŞART

Can, “İnfaz rejiminde asıl amaç topluma kazandırmak, ıslah etmek, iyileştirmektir. Ancak dünya genelinde cezaevinden sonra suç işleyenlerin oranı yüzde 40’larda. Türkiye’deki oran ise yaklaşık yüzde 45. Bu gerçekten endişe verici bir oran. İnfaz rejimi tüm sistemleri göz önünde bulundurmalı. Bu sadece Adalet Bakanlığı’nın değil, ailelerin, toplumun ve devletin ortak sorumluluğu” şeklinde konuştu. Ayrıca, kişilerin topluma kazandırılması gerektiğini belirterek, toplumun da bunun için belirli bir bedel ödemesi gerektiğini dile getirdi.

İNSAN HAKLARINA SAYGIYLA GÖREV YAPILIYOR

Can, insan haklarına bağlı bir şekilde çalıştıklarını vurgulayarak, “Bugün cezaevlerinde şiddet ve işkence yok. Şiddete sıfır tolerans var. Türkiye’ninki infaz rejimi insan haklarına saygılı bir şekilde yürütülüyor. Cezaevlerinde 85 bin personel ile bu uygulamaları gerçekleştirmeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

DENETİMLİ SERBESTLİK UYGULAMALARI İÇİN KAYNAKLAR PAYLAŞILDI

Açılışta Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Enis Yavuz Yıldırım da denetimli serbestlik uygulamalarına dair rakamlar paylaştı. Yıldırım, 149 Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’nde 6 bin personelle 448 bin hükümlünün izlenmekte olduğunu belirtti. Ayrıca, 20 yıl içinde 8 milyon 300 bin denetimli serbestlik kararının infazının yerine getirildiğini, 3 milyon 500 bin iyileştirme faaliyeti yapıldığını ve bu faaliyetlerden 1 milyon 450 bininin bağımlılara yönelik olduğunu aktardı.

KATILIMCILARDAN GÖRÜŞLER ALINDI

İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, “2005 yılında kazandırılan denetimli serbestlik uygulamaları, topluma kazandırma ve toplumsal barış açısından önemli bir dönüm noktası olmuştur. Bu sistemin tüm boyutlarını değerlendirerek sorunları tespit etmek ve çözüm yolları üretmek amacıyla buradayız” dedi. Ege Üniversitesi Rektörü Necdet Budak da, üniversitenin adalet sistemine katkı sağlamak için işbirliklerine devam edeceğini vurguladı.

Açılış konuşmalarının ardından düzenlenen fotoğraf çekimi ile etkinliğin ilk günün sona erdi. İki gün sürecek etkinlikte çeşitli sunumlar ve paneller düzenlenirken, katılımcılar denetimli serbestlik hakkında bilgi alıp tartışma imkanı bulacak.