Denetimli Serbestlik Müzakereleriyle Yaşlılara Hizmet

KAYSERİ’DE İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı ile Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanan iş birliği protokolü çerçevesinde, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’ne bağlı yükümlüler, Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi’nde bulunan yaşlıların saç ve sakal tıraşlarını gerçekleştiriyor. Bu uygulama sayesinde yaşlılar, tıraşlarını ücretsiz yapma fırsatına sahip oluyor.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NE TEŞEKKÜRLER

Merkezde ücretsiz tıraş olan 77 yaşındaki Gıyasi Erdoğan, bu hizmetten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Erdoğan, “Burada çok güzel hizmetler görüyoruz. Arzu ettiğimiz şekilde tıraş oluyoruz. Özel berbere gittiğimizde bir ücret ödemek zorundayız, ama burada paramızı ödemiyoruz. Ayrıca, çok güzel bir tıraş olabiliyoruz. Bu yüzden yükümlü kardeşimizle teşekkür ediyoruz. 15 günde bir ya da 1 ayda bir tıraş olanlar var. Burada bulmacalar çözüyoruz. Arkadaşlık bağlarımız burada çok kuvvetleniyor. Sıkıntılarımızı, dertlerimizi paylaşıyoruz. Burada fazlasıyla farklı hizmetler alıyoruz. Denetimli Serbestlik’ten bu tarz faydalı projeler bekliyoruz. Yükümlü arkadaşlarla dertleşiyoruz. Tıraş olurken bir şey sorduğumuzda hiç tereddüt etmeden yardımcı oluyorlar” şeklinde konuştu.

PAYLAŞIM VE DAYANIŞMA ORTAMI

Yaşlıların bir araya geldiği bu merkezde, dostluk ve dayanışma ortamı oluşuyor. Gıyasi Erdoğan, büyükşehir belediyesi ve Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığına bu projenin gerçekleştirilmesindeki katkılarından dolayı tekrar teşekkürlerini sunuyor. “Şurası uzun, orayı al” dediğimizde, yükümlüler hemen yardımcı oluyor ve böylelikle hem hizmet alıyor hem de hayatlarında sosyal bir etkileşim fırsatı buluyoruz.