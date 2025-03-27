Haberler

Denetimli Serbestlik Yükümlüleri Camileri Temizledi

DENETİMLİ SERBESTLİK YÜKÜMLÜLERİ CAMİ TEMİZLİĞİ YAPIYOR

Samsun’un Çarşamba ilçesinde, denetimli serbestlik yükümlüleri camileri temizleyerek Ramazan Bayramı’na hazırlanıyor. Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Ramazan Ayı Dayanışma Etkinlikleri” kapsamında, yükümlüler topluma katkıda bulunmak amacıyla cami temizlik çalışmalarına katılıyor.

CAMİLER HAZIR HALE GETİRİLİYOR

Kamuya yararlı bir işte ücretsiz çalıştırılma yükümlülüğünü yerine getiren 6 yükümlü ve 2 gönüllü personel, Rahtıvan Camisi’nde temizlik çalışmalarına başladı. Rahtıvan Camisi’nden sonra, ilçede belirlenen Göğceli ve Abdullah Paşa Camilileri’nin temizlikleri de tamamlanarak ibadete uygun hale getirildi. Çalışmaların Ramazan Bayramı’na kadar devam edeceği bildiriliyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Erciş’te Zincirleme Trafik Kazası: 5 Yaralı

Erciş'te üç aracın çarpıştığı trafik kazasında toplam beş kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kazanın nedenleriyle ilgili inceleme başlatıldı.
Haberler

İnci Taneleri Dizisi Yeni Bölüm Fragmanı

Kanal D, "İnci Taneleri" dizisinin yeni bölümüyle izleyicilerin karşısına çıkıyor. Dizinin 38. bölümü için canlı izleme imkanı araştırılıyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.