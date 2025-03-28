Denetimli Serbestlik Yükümlüleri İzmir’de Camii Temizliyor

CAMİ TEMİZLİĞİ İÇİN HAZIRLIKLAR DEVAM EDİYOR

Denetimli Serbestlik Yasası kapsamında yaklaşık 150 yükümlü, İzmir’de bir proje ile camileri temizleyip Ramazan Bayramı’na hazır hale getiriyor. Karşıyaka Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, yargı alanında bulunan Karşıyaka ilçesinde yükümlülerin cezalarının bir kısmını kamuya yararlı işlerde çalıştırarak tamamlanmasına karar verdi. Yaklaşık 150 kamu çalışma yükümlüsü arasından seçilen 10 kişilik bir grup, günde 4 saat boyunca Karşıyaka ilçesinde bulunan Soğukkuyu Merkez Camii’nde gerekli temizlik, bakım ve onarım çalışmalarını yürütüyor. Yükümlüler, camileri Ramazan Bayramı’na hazırlamak için özverili bir çaba sürdürüyor.

KAMU YARARINA ÇALIŞMA ÖNEMİ

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte camilerdeki yoğunluğun arttığına ve bu nedenle hijyen ihtiyacının ortaya çıktığına dikkat çeken Karşıyaka Denetimli Serbestlik Müdürü Orhan Kaykaç, “Görev alanlarımızdan bir tanesi de kanunlarla ihtilafa düşmüş, suça karışmış, mahkemelerce hakkında kamu yararına çalışma cezası verilmiş yükümlülerin infazını ve takibini yapmak. Karşıyaka, Çiğli, Menemen, Aliağa ve Foça ilçelerinde yaklaşık 150 yükümlü, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmalarını sürdürüyor. Yükümlülerimizi, Karşıyaka ve Çiğli Müftülükleriyle beraber belirlediğimiz 8 camiye yönlendirdik. Ramazan Bayramı öncesinde camilerimizi temizledik” diye belirtti. Kamu yararına çalışmanın, kamu alanlarının temizliği açısından çok önemli olduğunu vurgulayan Kaykaç, yükümlülerin bu konuda daha fazla gayret sarf ettiklerini ifade etti.

BAYRAMA HAZIR CAMİLER

Soğukkuyu Merkez Camii görevlisi Eyüp Akbaş, camilerde yapılan temizlikten dolayı duydukları memnuniyeti dile getirerek, camilerin bayram için hazır olduğunu söyledi. Temizlik çalışmalarında yer alan bir yükümlü ise “İşimizi severek yapıyoruz. Bu işlerle gurur duyuyoruz. Daha önce de bu tarz işlerde görevlendirildik. Seve seve de yapmaya devam edeceğiz. Camilerimizi temizledik. Camilerin temiz olması bizlere huzur veriyor” şeklinde konuştu.

İzmir’deki bu proje, Ramazan Bayramı öncesi camilerin hijyenini sağlamak ve toplumun her kesimine faydalı olmak amacı taşıyor.