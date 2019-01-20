Denetimli serbestlik yükümlüleri okul tadilatında

Adalet Bakanlığı’ndan tüm Cumhuriyet başsavcılılarına gönderilen yazıda, başsavcılarının da kendi bölgelerinde belirlenen okullarda denetimli serbestlik yükümlülerinin katılacağı boya, tadilat hizmetlerinde hazır bulunmaları ve basını bilgilendirmeleri istendi.

‘Kamu hizmeti’ cezasıyla ‘denetimli serbestlikten’ faydalanan yükümlüler, 4 Şubat’a kadar sürecek olan sömestr tatilinde ortaöğretim okullarında boya, tadilat, temizlik gibi işlerde görevlendirilecek.

Bu kapsamda yapılan etkinliklerin ilki ise 21 Ocak Pazartesi günü Ankara’daki Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde gerçekleştirilecek. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Şaban Yılmaz tarafından Adalet Bakanı adına tüm Cumhuriyet Başsavcılıklarına gönderilen yazıda, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un birlikte katılacakları etkinlikle aynı saatte başlamak üzere Cumhuriyet başsavcılarının da kendi il ve ilçelerinde belirlenmiş okullarda çalışmalara katılmaları istendi.