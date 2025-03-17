Deneyap Atölyelerinde Şenlik Coşkuyla Sona Erdi

Türkiye’nin 81 ilindeki 131 DENEYAP Teknoloji Atölyesinde gerçekleştirilen Robotik ve Kodlama Proje Şenliği büyük bir coşku ile sona erdi. T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Kuzucu Hıdır, “Bugün burada gördüğümüz projeler, gençlerimizin ne kadar üretken ve çözüm odaklı olduklarını bir kez daha gösteriyor” şeklinde açıklama yaptı. 15-16 Mart tarihlerinde düzenlenen bu şenlikte yaklaşık 20 bin öğrenci, takımlarıyla birlikte hazırladıkları robotlarla çeşitli temalarda parkurlarda yarıştı.

ETKİNLİKTE HEYECAN DORUKTA

Eyüp DENEYAP Teknoloji Atölyesinde gerçekleşen etkinlikte, Hıdır öğrencileri ziyaret ederek projeleri hakkında bilgi aldı. Öğrencilerin heyecanı ve yenilikçi yaklaşımları Hıdır tarafından takdirle karşılandı. Hıdır, “Geleceğin teknoloji liderlerinin yetişmesi için DENEYAP Atölyeleri’nde yürütülen eğitimler çok değerli” dedi.

ÖĞRENCİLER YARUŞMALARDA YETENEKLERİNİ SERGİLEDİ

Şenlikte ortaokul ve lise kategorilerindeki öğrenciler, robotik ve kodlama eğitimlerini tamamladıktan sonra kendi tasarladıkları robotlarla yarıştı. Ortaokul öğrencileri “İz Sürücü” teması kapsamında robotlarını çizgi izleyen sensörler ile en hızlı şekilde parkuru tamamlamak için tasarladı. Lise öğrencileri ise “Zorlu Hat” teması çerçevesinde engelleri aşarak parkuru bitirmeye odaklandı. Her iki kategoride de öğrenciler, çözüm odaklı yaklaşım göstererek başarılarını sergiledi.

EĞİTİMLERE DEVAM EDİLECEK

DENEYAP Teknoloji Atölyelerindeki Robotik ve Kodlama eğitimini tamamlayan öğrenciler, 5-6 Nisan 2025 tarihlerinde Elektronik Programlama ve Nesnelerin İnterneti dersleri ile eğitimlerine devam edecek. Bu dersler, öğrencilere yeni nesil teknolojiler hakkında derinlemesine bilgi kazandırmayı ve teknolojiye olan ilgilerini artırmayı hedefliyor.

DENEYAP ATÖLYELERİ VE GENÇLERE SAĞLADIĞI KATKI

Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, TÜBİTAK ve T3 Vakfı tarafından yürütülen DENEYAP Teknoloji Atölyeleri, gençlerin teknoloji ve mühendislik alanlarındaki yetkinliklerini geliştirmeyi amaçlayan önemli projeler arasında yer alıyor. Bu atölyeler, çocuklar ve gençlerin problem çözme ve takım çalışması gibi becerilerini geliştirmelerini sağlıyor. Robotik ve Kodlama Proje Şenliği de bu önemli projelerin bir parçası olarak, öğrencilere yeni nesil teknolojiler konusunda bilgi ve deneyim kazandırmayı amaçlayan özel bir etkinlik olarak öne çıkıyor. DENEYAP Teknoloji Atölyeleri’nin 81 ilde eş zamanlı olarak yaptığı bu projenin, gençleri teknolojiye yönlendirirken en iyi şekilde geleceğe hazırlamanın önemli bir adımı olduğu ifade ediliyor.