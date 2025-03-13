Deneyde Patlama: 6 Öğrenci Yaralandı

Olayın Meydana Geldiği Yer

İstanbul Kartal’da bir özel okulda, Fen Bilimleri dersi sırasında gerçekleşen deney sonucu patlama yaşandı. Bu olay sonucunda 2’si ağır toplamda 6 öğrenci yaralandı. İstanbul’un Kartal ilçesindeki Doğa Koleji’nde, 6. sınıf öğrencilerinin katıldığı ders sırasında meydana gelen patlama, sınıfta bulunan 6 öğrencinin yaralanmasına sebep oldu. Yaralı öğrenciler, Kartal Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi’ne kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan iki öğrencinin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Yaralılardan Birinin Ailesinin Açıklaması

Yoğun bakımdaki tedavisi süren öğrencilerden biri olan Ömer Asaf Taşdöken’in babası Serdar Taşdöken, durumu hakkında şu bilgileri verdi: “Bizi saat 11.00’de okul müdürü telefonla aradı. Laboratuvarda yangın çıktığını ve çocukları hastaneye getirdiklerini söyledi. Fen bilgisi öğretmeni bir deney yapıyor. O deneyde ispirto ocağı ve alkol kullanıyor. Deney sırasında öğretmenin elinden alkol şişesi kayıyor ve ateş harlıyor. Benim oğlum Ömer Asaf en önde olduğu için harlayan ateş kıyafetlerini yakıyor, vücudunda üçüncü derece yanıklar var. Vücudunun yüzde 25’i yanık. Dünden beri yoğun bakımda.”

Öğrenci Velilerinin Tepkisi

Aynı sınıfta bulunan öğrencilerin velilerinden Cemil Güzel, okulda yaşanan kazanın büyüklüğüne dikkat çekti. Güzel, “Deney yapılırken laboratuvarda patlama meydana gelmiş. Çocuklarımız yaralı, büyük bir olay atlattık. Deney odasında hiçbir tedbir yok. Yangın tüpü yok, yangına müdahale edilecek bir ekipman yok. Öğretmenler perdelerle çocukları söndürmüşler. Bizlerden dünyanın parasını alıp da çocukların can güvenliğiyle alakalı hiçbir tedbir alınmamış. Bu okula nasıl ruhsat veriliyor? Biz veliler olarak şikayetçiyiz. Çocuklarımız orada ölebilirdi. Tehlikenin boyutu çok büyük. Bu olayın üzerini örtmeye çalışıyorlar. Biz bu işin peşini bırakmayacağız. Çocuklarımın psikolojisi bozuldu. Dünden beri ağlıyorlar. ‘Gözümü kapatıyorum arkadaşımın yaraları aklıma geliyor’ diyor. Bu konuya devletin el atmasını istiyoruz.” ifadelerini kullandı.