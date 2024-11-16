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Spor

“Denis Draguş’tan Açıklama: Trabzonspor’da Mutluyum”

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DENİS DRAGUŞ’TAN AÇIKLAMA

Bordo-mavili futbolcu Denis Draguş, bazı medya organlarında kulüpten ayrılmayı istediğine dair çıkan haberlerin gerçek olmadığını belirtti. Draguş, Trabzonspor gibi büyük bir camianın içinde olmaktan gurur duyduğunu ifade etti.

HABERLERİN ASILSIZLIĞINI VURGULADI

“Son günlerde Rumen basınına dayandırılarak yayılan ve tamamen asılsız olan haberlere büyük bir şaşkınlıkla tanık oldum” diyen Draguş, bu tür spekülasyonların bazı çıkarlar doğrultusunda yapıldığına inandığını dile getirdi.

TARAFTARLARINDAN DESTEK İSTEDİ

Draguş, “Şunu net bir şekilde ifade etmek isterim ki Trabzonspor’da çok mutluyum. Teknik Direktörümüz Şenol Güneş ile aramda son derece iyi bir iletişim var ve kulübümüze en iyi şekilde hizmet etmeye kararlıyım” dedi. Oyuncu, sahada elinden gelenin en iyisini yaparak takımın başarılarına katkıda bulunmayı hedeflediğini vurguladı. Taraftarlardan, “bu tür temelsiz haberlere itibar etmemelerini önemle rica ediyorum.” şeklinde konuştu.

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