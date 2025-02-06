Deniz Akkaya’dan Hamilelik İddialarını Karıştıran Paylaşım

DENİZ AKKAYA’NIN KIZI İLE SORUNLARI GÜNDEME GELDİ

Kızı ile yaşadığı problemlerle son zamanlarda dikkat çeken Deniz Akkaya, bu kez ‘X’ hesabından yaptığı bir paylaşım ile kafaları karıştırdı. Eski manken Akkaya, Efe Önbilgin ile ilişkisinden dünyaya gelen kızıyla yaşadığı zorlukların ardından hakkında bir soruşturma açılmıştı. İddialara göre, Akkaya’nın eski eşinin talebiyle Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne sevk edildiği öne sürüldü.

CİNAYET VE DARP İDDİALARI

Devlet koruması talebinin arkasından kızı Ayşe, babası Efe Önbilgin’e teslim edildi. Bu olaydan kısa bir süre sonra, Akkaya’nın yanındaki 5 kişiyle birlikte eski menajeri Merih Yılmaz’ı “borç davasından” darp edip aracına zorla el koyduğu iddiaları gündeme geldi. Mahkeme, Akkaya ve beraberindeki 5 kişiye toplamda 13 yıl, 4 ay hapis cezası verdi.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI ŞAŞIRTTI

Son olarak Akkaya, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. 47 yaşındaki eski manken, “Hayat… bir mucize… bir süre sosyal medyadan uzak kalmak için harika bir sebep… Belki bu kez erkek geliyordur” ifadeleriyle birlikte bir bebek bakım kitabı ve bebek görselleri paylaştı. Bu paylaşım sonrası birçok kişi “Hamile mi?” sorularını gündeme getirdi. Ünlü isim, bu konu hakkında herhangi bir net açıklama yapmadı.