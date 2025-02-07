Deniz Akkaya İçin 5 Yıl Hapis İsteniyor

DENİZ AKKAYA’NIN VESAYET DAVASI BAŞLIYOR

Eski manken Deniz Akkaya’nın kızına dair vesayet davasına bakan mahkemenin hakimine, sosyal medya üzerinden tehdit ve hakaretlerde bulunduğu gerekçesiyle 5 yıl 11 ay kadar hapis talebiyle yargılama süreci başladı. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde gerçekleştirilen duruşmada, tutuksuz olarak yargılanan sanık Deniz Akkaya ve taraf avukatları hazır bulundu.

SANIKTAN AÇIKLAMALAR

Duruşmada savunma yapan Deniz Akkaya, daha önce hiçbir hakim veya savcı ile sorun yaşamadığını belirterek, “Hayatımda ilk kez böyle bir şey yaşıyorum. Durumun kötü niyetli olduğu çok net ortadayken, Yunanistan’a ev almaya giderken hesaplarıma bloke konuldu. Mağdur olmama rağmen hakime ulaşamadım. Kanunların sunduğu haklar varken neden bu kadar zulme maruz bırakıldığımın peşindeyim. Mahkeme hakimi, mal varlıklarıma ve bankalardaki hesaplarıma tedbir koydu. Böylece ihtiyaçlarımı karşılamam tamamen imkansız hale geldi. Sosyal medya üzerinden bu mağduriyetimi belirtmek adına paylaşımlarda bulundum. Ailem ve sağlık olarak büyük mağduriyet yaşıyorum. Paylaşımlarım üzüntü, öfke ve sitem dolu. Beni derinden üzen ve öfkelendiren olaylar yaşadım, sözlerimi de bu yüzden söyledim” ifadelerini kullandı.

MÜŞTEKİ AVUKATINDAN TALEP

Müşteki avukatı, sanık hakkındaki şikayetlerinin sürdüğünü ifade ederek, sanığın cezalandırılmasını talep etti. Sanık avukatı ise müvekkilinin ev hapsi şeklindeki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasını istedi.

EV HAPSİ ADLİ KONTROLÜ KALDIRILIYOR

Mahkeme, sanık Deniz Akkaya hakkında “konutu terk etmemek” şeklindeki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına karar verdi. Ancak, sanık hakkında yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmeden mahkeme, duruşmayı eksikliklerin giderilmesi amacıyla erteledi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianamede, şüpheli Deniz Akkaya’nın zincirleme şekilde “kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret” ve “tehdit” suçlarından toplam 1 yıl 5 ay 15 günden 5 yıl 11 aya kadar hapis cezası talep ediliyor.