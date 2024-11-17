Deniz Akkaya: İtibar Suikastı Yaşıyorum

Deniz Akkaya, son zamanlarda eski eşi ve kızıyla yaşadığı sorunlar nedeniyle gündemde. Bu çatışmalar sonucunda mahkeme, Akkaya’nın tüm mal varlığına tedbir koydu. Hastaneden çıkışında yaşadıklarını ve Amatem sürecini ilk kez Kanal D Habere anlattı.

YASAL SÜREÇ VE TEDBİR KARARI

Eski eşiyle ilgili davalar ve kızıyla yaşadığı olaylar, Deniz Akkaya’nın hayatını zorlaştırdı. Olayların ardından açılan davaların sonucunda, Akkaya’nın mal varlığına tedbir konuldu. Akıl sağlığının belirlenebilmesi için hastaneye sevk edildi. Kanal D Habere yaşadıklarını aktaran Akkaya, yaşadıkları nedeniyle büyük zorluklarla karşılaştığını belirtti.

AMATEM SÜRECİ VE SONUÇLARI

Deniz Akkaya, yaşadığı olaylarla ilgili olarak “Bana yapılan itibar suikastının son bulması için madde tespitine kadar girdim. Hidayet Türkoğlu, Lebron James kadar temiz ve sağlıklı çıktım. 5 aydır kızımdan haberimiz yok” ifadelerini kullandı. “Oradaki en önemli test Amatem testidir. Son derece, pırıl pırıl sağlıklı çıktım. 550 soruluk bir test vardı. Testimizi, raporumuzu aldık ama ben hala parama ulaşamıyorum” dedi. Akkaya, babasından yakın zamanda miras kaldığına dikkat çekerek, “Eğer ben kendi paramı kontrol edemiyorsam, 16 senedir aklınız neredeydi?” sorusunu dile getirdi.

MAL VARLIĞINA ERİŞİM SORUNU

Deniz Akkaya, tedbir kararının ardından 5 parasız kaldığını ve bu karara itiraz ettiklerini vurguladı. “Şu an kuzenimin kredi kartıyla, kuzenimin parasını kullanıyorum. Babamdan kalan malıma, mülküme ve kendi birikimlerime, hesaplarıma da ulaşamıyorum” diye ekledi. Amatem ve mahkeme süreci hakkındaki detayları ise Kanal D Haber’den İbrahim Konar’a anlattı.