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Deniz Akkaya’nın AMATEM Süreci Hakkında Bilgiler

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İHTİYAÇ DUYULAN TEDBİRLER

Eski eşiyle ve kızıyla yasal süreçte sorun yaşayan Deniz Akkaya, zor bir dönem geçiriyor. Açılan davalar sonucunda tüm mal varlığına tedbir konmasıyla, hayatı adeta kabusa dönüştü. Hatta akıl sağlığının değerlendirilmesi amacıyla hastaneye sevk edildi.

HASTANE PROSEDÜRÜ VE RAPOR

Deniz Akkaya için, tedbir kararı doğrultusunda amatem’e gitmesi talep edildi. Alınan raporda, “kısıtlı” ibaresi yer aldı ve bunun üzerine Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde bir dizi test yapılması gerektiği belirlendi. Bu süreç, yaşadığı bu zor durumda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

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