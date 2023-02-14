85 yaşında hayatını kaybeden CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal için TBMM’de tören düzenleniyor.

CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal, 11 Şubat’ta Ankara’da yaşamını yitirmişti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Genel Başkanımız, Türkiye ve Cumhuriyet Halk Partimizin sevdalısı, Antalya milletvekilimiz, kıymetli büyüğümüz Sayın Deniz Baykal’ın vefatını büyük bir üzüntü ile öğrendim. Bize mücadelelerle dolu bir hayat öyküsünü miras bıraktı. Milletimizin başı sağ olsun” demişti.

Vefat eden CHP’nin eski Genel Başkanı Deniz Baykal için parti genel merkezinde tören düzenlendi.

Törene CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Eski CHP Genel Başkanları, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, ABB Başkanı Mansur Yavaş, CHP’li milletvekilleri, Baykal ailesi ve sevenleri katıldı.

Törende konuşan ve Deniz Baykal’ın hayatı boyunca Türkiye için mücadele ettiğini söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu, “Sayın Genel Başkanım, huzurunuzda söz veriyorum. Ülkemizde mutlak anlamda hürriyeti tesis edeceğiz. Ömrünüzde verdiğiniz demokrasi ve özgürlük mücadelesini tamamlayacağız. Bu duygularla size Allah’tan rahmet sevgili eşiniz Olcay Baykal hanımefendiye, ailenizin tüm bireylerine, CHP ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum” diye konuştu.

20 Temmuz 1938 yılında Antalya’da doğdu. 1952 yılında Antalya Atatürk Ortaokulu’ndan, 1955 yılında Antalya Lisesi’nden mezun oldu. 1959 yılında ise Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde 1960 yılında yüksek lisansını yaptığı sırada asistan olarak çalışmaya başladı. İki yıl sonra ‘Rockefeller Foundation’ bursu ile ABD’de kalıp Columbia Üniversitesi ile Berkeley Üniversitesi’nde çalışmalarını sürdürdü.

1963’te Olcay Baykal’la yaptığı evlilikten biri kız (Aslı Baykal) biri erkek (Ataç Baykal) iki çocuk sahibidir.