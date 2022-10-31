Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı CHP'den istifa etti.

Eski Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Deniz Baykal’ın kızı Aslı Baykal CHP’den istifa ettiğini duyurdu.

Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’ın kızı Prof. Dr. Aslı Baykal, sosyal medya hesabından CHP’den istifa ettiğini duyurdu.

CHP Antalya Milletvekili ve eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’ın biyokimya profesörü olan kızı Aslı Baykal, CHP’den istifa etti.

Sosyal medya hesabından ”Siyasi parti üyeliğiniz sonlandırılmıştır” yazılı mesajı paylaşan Prof. Dr. Aslı Baykal, “Neden istifa ettiniz?” sorusuna “Gördüğüm lüzum üzerine yazmanız yeterli” cevabını verdi ve daha fazla konuşmak istemediğini söyledi.

Geçen yıl hakkında, ”CHP’nin gidişatından rahatsız olduğu ve yeni parti kuracağı” iddiaları ortaya atılan Aslı Baykal, bu iddiaları sosyal medya hesabından yalanlamıştı.