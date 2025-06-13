Deniz Bulutsuz, 1992 Doğumlu Ünlü İsimdir

CEZA DAVASI VE KARAR

Oyuncu Ozan Güven’in eski sevgilisi Deniz Bulutsuz’a şiddet uyguladığı iddiasıyla açılan davada mahkeme kararı belli oldu. Mahkeme, Deniz Bulutsuz’un iddialarını dikkate alarak Ozan Güven’i “kasten yaralama” suçundan 1 yıl 15 ay hapis cezasına mahkum etti. Ancak bu ceza, hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB) kapsamında değerlendirildiği için, ceza adli sicile işlenmeyecek şekilde tutulacak. Ozan Güven, 5 yıl içinde tekrar benzer bir suç işlerse, bu ceza uygulanabilecek.

DENİZ BULUTSUZ’UN KİMDİĞİ

Deniz Bulutsuz, 1992 yılında İstanbul’da doğmuştur. 2025 yılı itibarıyla 33 yaşında olacak olan Bulutsuz, Galatasaray Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun olmuştur. Medya ve moda dünyasında genç yaşına rağmen önemli bir yer edinmiştir. Eğitim hayatında gösterdiği başarılarıyla dikkat çeken Deniz Bulutsuz, aynı zamanda sosyal bir profil çizmektedir.

OZAN GÜVEN VE DENİZ BULUTSUZ OLAYI

Ozan Güven ve Deniz Bulutsuz arasındaki tartışma, Haziran 2020’de Güven’in evinde meydana geldi. Deniz Bulutsuz, yaşanan olaydan sonra Ozan Güven’in kendisine şiddet uyguladığını iddia ederek suç duyurusunda bulundu. Bu olay, sonrasında mahkeme sürecine taşındı ve çeşitli tartışmalara neden oldu. Mahkeme, Güven’in eylemini sabit bularak ona ceza verdi.