Gittiği alışveriş merkezinde türbanlı kadınlara laf attığı iddia ediken ünlü oyuncu Deniz Çakır hakkında soruşturma başlatıldı.

İstanbul’da başörtülü kadınlara hakaret ettiği belirtilen oyuncu Deniz Çakır hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatıldı.

İstanbul’daki bir mekanda oturan başörtülü kadınlara hakaret ettiği iddia edilen Deniz Çakır hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatıldı. Mağdur kadınlar tarafından savcılığa şikayette bulunulmuştu. Başsavcılık soruşturma dosyası oluşturdu. Soruşturmanın ‘hakaret’suçu kapsamında yürütüldüğü öğrenildi.

Sabah’tan Nazif Karaman’ın haberine göre; Deniz Çakır’ın pazar akşamı ünlü bir AVM’nin en popüler kafelerinden birine gidip yan masada sohbet eden 6 başörtülü kadına “Burası Arabistan mı? Ne geziyorsunuz burada!” diyerek sözlü tacizde bulunduğu iddia edilmişti. Çakır’ın alkollü olduğu ileri sürülmüştü.

TRT