Deniz Çifti, Sevgiyle Çocuklarını Büyütüyor

DİYARBAKIR’DA GÖRME ENGELLİ DENİZ ÇİFTİ ÇOCUKLARINI SEVGİYLE BÜYÜTÜYOR

Diyarbakır’da yaşayan görme engelli Gurbet ve Halis Deniz çifti, iki çocuklarını zorluklara rağmen özveriyle büyütüyor. Göz tansiyonu nedeniyle yüzde 70 görebilen 40 yaşındaki Gurbet Deniz, 2012 yılında enfeksiyon sebebiyle görme yetisini tamamen kaybetti. Deniz, 6 yıl önce Altı Nokta Körler Derneği Diyarbakır Şubesinde tanıştığı 37 yaşındaki Halis Deniz ile hayatını birleştirdi. Evlendikten sonra Bismil ilçesine taşınan çift, 4 yıl önce Çınar ve bir ay önce de Toprak adını verdikleri oğullarına kucak açtı. Deniz çiftinin yaşamında çocukları adeta bir ışık haline geldi.

Gurbet Deniz, AA muhabirine, görme yetisini kaybetmeden önce göz tansiyonu rahatsızlığı bulunduğunu ve yüzde 70 görebildiğini söyledi. 2012’de özel bir hastanede hasta bakım personeli olarak çalışırken gözlerinin enfeksiyon kaptığını belirten Deniz, bu durum nedeniyle bir yıl boyunca evde kapandığını ve insanlarla görüşmediğini anlattı. “Bir sabah uyandım, hayatın böyle devam edemeyeceğini düşündüm ve ayaklanmaya karar verdim” ifadesini kullanan Deniz, Altı Nokta Körler Derneği Diyarbakır Şube Başkanı Mehmet Akif Karakaş’ın yönlendirmesiyle Ankara’daki bir rehabilitasyon merkezinde eğitim aldığını aktardı. “Artık eski Gurbet öldü, her şeye baştan başladım” diyen Deniz, parmaklarla okumaya ve roman dinlemeye başladığını, görerek yaptığı işleri artık dokunarak gerçekleştirdiğini dile getirdi.

Çocuk sahibi olma arzusu taşıdıklarını vurgulayan Deniz, “Hamilelik dönemimde ‘Çocuğum benden çekinir mi, benden korkar mı?’ gibi korkularım vardı. Ama şu an Çınar ile aramız çok iyi. Çocuk büyütmek zor olsa da güzel” diye ekledi. Annelik duygusuyla ilk çocuğu Çınar’ı kucağına aldığında her şeyi unuttuğunu belirtti. “Başta çocuğumun altını değiştirebilecek miyim korkusu vardı, ama korktuğum gibi olmadı” diyen Deniz, görme engelli birinin rahatlıkla anne olabileceğini vurguladı.

Çocuklarının yüzünü görmeyi arzuladığını belirten Deniz, bu özlemi dokunarak ve onları öperek gidermeye çalıştığını ifade etti. Çocuklarını sevgiyle büyütmeye devam ettiklerini söyleyen Deniz, “Görememek beni üzüyor ama dokunmak da artık bana yetiyor. Gündüz ev işleri ve çocuklarla ilgileniyorum, akşam eşim gelince o bana yardımcı oluyor” dedi. Tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik programından mezun olduğunu paylaşan Deniz, açık öğretim olarak Atatürk Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümünde 2. sınıf öğrencisi olduğunu da kaydetti.

Halis Deniz de ilahiyat ve bilgisayar programcılığı ön lisans programlarından mezun olduğunu, bir kamu kurumunda çalıştığını söyledi. Görme engelinin doğuştan olduğunu belirten Deniz, sağ gözüyle sadece ışığı algılayabildiğini, sol gözüyle de yüzde 10 civarında görebildiğini aktardı. Eşiyle evliliğin getirdiği zorlukları sevgiyle aşmaya çalıştıklarını ifade eden Deniz, “Çocuk büyütmek zor, bir o kadar da güzel” düşüncesini paylaştı. “Eşimle beraber onları büyütmeye çalışıyoruz. Ben zoru başardım, eşim zorun zorunu başardı” diyerek yaşadıkları zorlukların sevgiyle üstesinden geldiğini belirtti.