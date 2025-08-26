Deniz Dibinde Cansız Bedene Ulaşıldı

ÇALIŞMALAR BAŞLATILIYOR

Balıkesir’in Erdek açıklarında deniz tabanında tespit edilen ve ünlü iş adamı Halit Yukay’a ait olduğu düşünülen cansız beden için çalışmalara başlandı. 4 Ağustos tarihinde Yalova’dan “Graywolf” adındaki yat ile yalnız başına denize açılan Halit Yukay’dan o tarihten sonra hiçbir haber alınamamıştı. Günler geçtikten sonra Erdek açıklarında parçalanmış yat kalıntılarına ulaşılmıştı.

TEKNİK İNCELEMELER YAPILDI

Gerçekleştirilen teknik incelemelerde, yatın bir kuru yük gemisi ile çarpıştığı tespit edilmiş. Soruşturma kapsamında gemi kaptanı tutuklanmıştı. Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın organizasyonunda yürütülen arama-kurtarma çalışmaları sonucunda, teknenin battığı noktanın yaklaşık 68 metre derinliklerinde bir cansız bedene ulaşılmış. Cesedin Halit Yukay’a ait olduğu düşünülüyor, ancak kesin kimlik tespiti için çalışmalar devam ediyor.

CESEDİN ÇIKARILMASI İÇİN EKİPLER GÖREVLENDİRİLDİ

Bugün itibarıyla cesedin çıkarılması için özel ekipler olay yerine sevk edildi. Sahil Güvenliğe bağlı arama kurtarma teknesi ve güvenlik botu, cesedin bulunduğu noktada gerekli çalışmalara başladı. Yetkililer, cesedin deniz dibinden çıkarılması için özel bir kafes sistemi kullanılacağını açıkladı. Adli süreç tüm boyutlarıyla devam ediyor.