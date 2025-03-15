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Deniz Ertaş: “3 Puan Aldığımız İçin Mutluyuz”

DENİZ ERTAŞ’IN GALİBİYETİ ANIMSAMASI

Konyaspor’un genç kalecisi Deniz Ertaş, Beşiktaş’a karşı elde ettikleri galibiyet sonrası açıklamalarda bulundu. “3 puan aldığımız için çok mutluyuz. Milli aradan sonra da çok önemli bir maçımız var. O maçtan da 3 puan ile dönüp ligdeki iyi gidişatı devam ettirmek istiyoruz” diyerek, takımının hedeflerinin altını çizdi. Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında Konyaspor, sahasında Beşiktaş’ı 1-0 yenmeyi başardı.

MAÇIN ÖNEMİ VE KOÇUN MOTİVASYONU

Deniz Ertaş, maçta gerçekleştirdiği önemli kurtarışlarla dikkat çekti. Maç sonrası basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Haftanın başından beri hocamızın bize 8 kişi de, kalsak 9 kişi de kalsak 3 puan alacağımızı inandırdı. 3 puan aldığımız için çok mutluyuz” ifadesini kullandı. Genç kaleci, milli ara sonrası oynayacakları önemli maçı da hatırlatarak, “O maçtan da 3 puan ile dönüp ligdeki iyi gidişatı devam ettirmek istiyoruz” dedi.

GENÇ OYUNCU OLARAK HedefLERİ

Deniz, “Ben genç oyuncuyum, bulduğum bütün fırsatları iyi değerlendirmek istiyorum. Takımıma ne kadar fayda verebiliyorsam o kadar mutluluk verici. İnşallah da performansım yükselerek de devam eder” şeklinde konuşarak, kariyer hedeflerine ve takıma olan katkısına vurgu yaptı.

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