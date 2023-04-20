Deniz Gezmiş’in abisinden Aksakal’a tepki

Deniz Gezmiş’in abisi Bora Gezmiş, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal’ın sözleri hakkında açıklama yaptı.

Deniz Gezmiş’in abisi Bora Gezmiş, Önder Aksakal’ın “Deniz Gezmiş’ler Erdoğan’a oy verirdi” ifadelerine tepki göstererek “Onlar 6. Filo’yu kıble yaparken Deniz’ler mücadele ediyordu” dedi.

Deniz Gezmiş’in abisi Bora Gezmiş, DSP lideri Aksakal’ın, “Deniz Gezmiş’ler, emperyalizme karşı mücadele eden o yiğitler bugünkü seçimde Recep Tayyip Erdoğan’a oy verirdi” ifadelerine tepki gösterdi.

Seçimlerde Cumhur İttifakı’nı destekleyeceğini duyuran DSP Genel Başkanı Önder Aksakal dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Aksakal katıldığı programda, “Deniz Gezmiş’ler, emperyalizme karşı mücadele eden o yiğitler bugünkü seçimde Recep Tayyip Erdoğan’a oy verirdi çünkü onlar da Amerikan karşıtıydı. Bugün Recep Tayyip Erdoğan Amerikan karşıtıdır; DSP, Amerikan karşıtıdır” dedi.

Cumhuriyet’ten Can Uğur’un haberine göre, Aksakal’ın bu sözlerine Deniz Gezmiş’in abisi Bora Gezmiş tepki gösterdi.

‘SÖYLENENLER HÜKÜMSÜZ’

Bora Gezmiş “Bugün Önder Aksakal’ın dahil olduğu ittifak ve birlikte yol yürüdüğü kişiler 68’de Amerikan 6. Filosu’nu kıble yapıp namaz kılarken Deniz ve arkadaşları Amerikan askerlerini denize döküyordu. Nasıl yan yana gelebilirler, herhalde Aksakal bunu rüyasında falan görmüş olmalı” diye konuştu.

Gezmiş konuşmasının devamında Aksakal’la ilgili şu eleştirilerde bulundu: “Deniz’in itibarından yararlanarak kendisine paye çıkartan bir kişi. Bülent Ecevit’in de adını anıyor. Ecevit de Amerika’ya karşı Kıbrıs harekâtı’nı yapmıştır.”

Bora Gezmiş sözlerini “Deniz Gezmiş ve arkadaşları bugün yaşasaydı. Türk siyaseti çok farklı olurdu. Onları katlederek Türkiye’nin geleceğini imha ettiler. Deniz’in halkın gözündeki değeri bellidir onun dışında söylenen şeyler ise hükümsüzdür” ifadeleriyle noktaladı.