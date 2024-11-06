Deniz Gül Türkiye’yi Tercih Etti!

DENİZ GÜL’ÜN MİLLİ TAKIM SEÇİMİ

İsveç’te dünyaya gelen ve Hammarby altyapısında gelişim sürecini tamamlayan Deniz Gül, yaz transfer döneminde 4.5 milyon euro bedelle Porto’ya transfer oldu. Futbolcu, milli takım tercihini Türkiye’den yana kullanma kararı aldı.

TEKNİK DİREKTÖRÜN AÇIKLAMALARI

İsveç U21 Takımı’nın teknik direktörü Daniel Bäckström, bu konuda açıklama yaptı. “Deniz ile görüştük, bize Türkiye için oynamayı seçtiğini söyledi. Hammarby’nin yetiştirdiği Deniz Gül İsveç milli takımını temsil etmeyecek. Üzücü bir durum ama yapacak bir şey yok.” ifadelerini kullandı. Deniz Gül’ün A Milli Takım kadrosuna katıldığı, kısa süre içerisinde resmi olarak duyurulacak.