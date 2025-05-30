Deniz Güvenliği Merkezi Kurmayı Hedefliyor

AB, KARADENİZ’DE YENİ DENİZ GÜVENLİK MERKEZİ KURUYOR

Avrupa Birliği, Ukrayna çatışmasıyla artan jeopolitik önem taşıyan Karadeniz’de, deniz taşımacılığını ve altyapıyı korumak üzere yeni bir güvenlik merkezi oluşturmayı hedefliyor. Avrupa Komisyonu, Rusya’nın bu bölgede ve global düzeyde etkisini dengelemek ve Karadeniz’de güvenliği artırmak amacıyla Türkiye, Ukrayna, Moldova, Gürcistan, Azerbaycan ve Ermenistan’la iş birliğini derinleştirmeyi amaçlayan yeni bir strateji açıkladı. Komisyon, bölgedeki altyapıyı koruma ve gerçek zamanlı gözetleme kabiliyeti sağlama hedefiyle bir “deniz güvenliği merkezi” kurmayı planlıyor.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILACAK

Avrupa Birliği Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Brüksel’de yaptığı açıklamada, “Rusya’nın hava sahasını ihlal etmesi, limanlara ve deniz yollarına saldırması karşısında güvenliği artırmak bu stratejinin merkezinde yer alıyor” ifadesini kullandı. Rusya’nin 2022’de Ukrayna’yı işgali sonrasında, Karadeniz önemli bir çatışma alanı haline gelirken, Ukrayna’nın gıda güvenliği açısından kritik olan tahıl ihracatına yönelik Rus ablukaları da bu bölgeyi daha da önemli hale getirdi. Son zamanlarda Avrupa Birliği, Rusya’nın denizaltı kablo ağına yapabileceği saldırılar ve AB yaptırımlarını aşmak için kullanılan “gölge filo” gemilerinden endişeleniyor.

DENİZ GÜVENLİĞİMERKEZİ’NE İLİŞKİN DETAYLAR

Yeni stratejinin en somut adımı olarak kurulacak olan “deniz güvenliği merkezi”, bölgedeki güvenlik durumu hakkında bilgi sağlayacak, deniz tabanına kadar olan alanı gerçek zamanlı olarak gözetleyecek ve muhtemel tehditlere karşı erken uyarı sistemleri geliştirecek. Kallas ayrıca, merkezinin olası bir Ukrayna-Rusya ateşkesinin izlenmesine katkı sağlayabileceğini de aktardı. Ulaşım altyapısının geliştirilmesi, askeri hareketliliğin arttırılması için planlar arasında yer alıyor. Kallas, “Askerlerin ve ekipmanların, ihtiyaç duyulan zamanda, ihtiyaç duyulan yerde olmasını sağlamalıyız” dedi.

ÜLKELERİN YAKLAŞIMI VE BELİRSİZLİK

Merkezin nerede kurulacağı, projeye hangi ülkelerin katılacağı ve finansal kaynakların nasıl belirlenileceği konusunda belirsizlik sürüyor. Komisyon, sonraki adım olarak AB üyesi ülkelerle Karadeniz ülkelerinin bakanlarını bir araya getirerek önerinin ilerletilmesini tartışmayı planlıyor. Karadeniz’e kıyısı bulunan Rusya hariç tüm ülkeler, AB ile iş birliğine açık. Ukrayna ve Moldova, tam üyelik hedeflerken, Gürcistan ve Türkiye ise aday ülke statüsünde bulunuyor. Ermenistan, son yıllarda AB’ye daha fazla yaklaşırken, Azerbaycan karmaşık ilişkiler yürütüyor.

AB’NİN KARADENİZ’DEKİ STRATEJİK İLGİSİ

AB’nin Karadeniz’e olan ilgisi, 2007’de Bulgaristan ve Romanya’nın üyeliğiyle somut hale geldi. Ancak bölgedeki Çin etkisinin artması gözlemleniyor. Georgi, geçen yıl Anaklia’da derin deniz limanı projesini bazıları ABD yaptırımları altında olan Çinli bir konsorsiyuma verdi. Avrupa Politika Çalışmaları Merkezi’nden Tinatin Akhvlediani, “On yıl önce AB’nin stratejisi daha az belirginken, bugün burada bağları geliştirmemek Avrupa’nın güvenliği ve ekonomik gücü açısından büyük maliyetler getirebilir” dedi. DGAP’lı araştırmacı Meister, Karadeniz’in artık “Avrupa güvenliğinin merkezinde” olduğunu belirtti.

Bu yeni deniz güvenliği merkezi, bölgedeki güvenlik açısından olumlu bir gelişme olarak değerlendiriliyor.