Deniz Helikopteri Acil İniş Yaptı

ASKERİ HELİKOPTERİN ACİL İNİŞİ

Antalya’nın açıklarında, DENİZKURDU-II/2025 Tatbikatı çerçevesinde uçuş faaliyetleri sırasında teknik bir arıza nedeniyle denize acil iniş yapan helikopterdeki 4 personel, kontrol amaçlı olarak Antalya’daki sağlık kuruluşlarına götürüldü.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI AÇIKLADI

Milli Savunma Bakanlığı, tatbikat sırasında Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait bir helikopterin denize acil iniş yaptığı bilgisini verdi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, “DENİZKURDU-II/2025 Tatbikatı kapsamında Antalya açıklarında uçuş faaliyeti icra eden Deniz Kuvvetlerimize ait bir SH-70 helikopterimiz ilk belirlemelere göre teknik bir arıza nedeniyle denize acil iniş yapmıştır. Helikopterde görevli dört personelimizin sağlık durumu iyi olup, kontrol maksatlı hastaneye sevkleri gerçekleştirilmiştir.” ifadelerine yer verildi.

PERSONELİN HASTANE SEVKİ

Acil inişin ardından helikopterde bulunan 4 personel, öncelikle Antalya Hava Meydan Komutanlığına taşındı. Daha sonrasında, ambulanslarla Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi ve Antalya Şehir Hastanesi’ne sevkleri yapıldı. Personelin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.