Deniz’in Ölümündeki Sır: Whatsapp Yazışmaları Aydınlatacak

Olayın Başlangıcı

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde, 17 ay önce Sönmez ailesi, diş ağrısı şikayetiyle 5 yaşındaki çocukları Deniz Sönmez’i bir diş kliniği zincirinin Hürriyet şubesine götürdü. Deniz, tedavi sonrası aniden fenalaşınca ailesi durumu fark etti. Minik çocuğa 4 dolgu ve 1 diş çekimi için genel anestezi uygulandı.

Sağlık Ekibinin Tepkisi

Anestezinin ardından Deniz, odaya alındığında ateşi yükselmeye başladı. Su isteyen Deniz’e verilen suyun ardından, çocuk içtiği suyu geri çıkardı. Annenin iddiasına göre, 3 kez doktor çağrıldığında doktorlar, ‘Doktor ateş düşürücü ilaç yazalım’ yanıtını verdi. Annenin ambulans çağırma isteği de doktorlar tarafından olumsuz karşılandı ve durumun ‘normal’ olduğu belirtilerek Deniz ve annesi evlerine gönderildi.

Ailenin Endişesi

Baba Aydın Sönmez, kısa bir süre sonra eve geldiğinde oğlunun yarı baygın bir şekilde inleme sesleri çıkardığını duydu. Aile, bu durumu gözlemleyerek endişelendi.