DENİZ KABUKLARINA OLAN TUTKUSU

11 yaşından itibaren deniz kabuklarına ilgi duyan Baran Çetin, 2018 yılında uluslararası alanda tanınmaya başlayarak birçok ülkeden deniz kabukları toplamaya başladı. Avrupa’nın pek çok ülkesini ziyaret eden Çetin, koleksiyonuna Endonezya ve Pasifik ülkelerinde de katkıda bulunarak 15 yıl boyunca 10 milyonu aşkın deniz kabuğu ekledi.

KENDİ TASARIMLARINI YAPIYOR

Baran Çetin, sadece topladığı deniz kabuklarıyla yetinmeyip bu kabuklardan kolye, küpe gibi tasarımlar da yaptığını belirtti. “Küçüklüğümden beri deniz kabuğu topluyorum. Deniz kabuğu için Avrupa’nın birçok yerini gezdim. Pasifik, okyanus ülkelerini gezdim. Endonezya’da çok güzel kabuklar topladım. Şu an bunlardan bir koleksiyon yaptım. Bugüne kadar topladığım deniz kabuğu 10 milyonu bulmuştur. Topladığım kabuklarla kolye, bilezik, küpe, kadeh ve çeşitli dekorasyonlar yapıyorum. Kabuklarla uğraşmak zor ve hassasiyet gerektiriyor ama kabuklara keyifle dokunuyorum.” şeklinde ifade etti. Çetin aynı zamanda inşaat ve danışmanlık işleriyle de uğraşıyor. “Deniz kabuklarına aşık biriyim” diyerek tutkusunu dile getirdi.