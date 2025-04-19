Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma Ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) Çalışmalarını Hızlandırdı

DENİZ KAPLUMBAĞALARI ÇALIŞMALARI HIZLANIYOR

Ortaca’nın Dalyan Mahallesi’nde yer alan dünyaca ünlü İztuzu Plajı’ndaki Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER), her yıl olduğu gibi bu yıl da caretta carettaların güvenli bir şekilde yuvalamalarını ve yavruların denize ulaştırılmasını sağlamak için çalışmalara hız veriyor. DEKAMER yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, deniz kaplumbağalarının her yıl doğdukları kumsallara geri dönerek yumurtladığı ve bu doğal döngünün korunmasının büyük öneme sahip olduğu ifade ediliyor. Açıklamada, “Bu mucizevi yolculuğa bir kez daha tanıklık etmeye hazırlanıyoruz. Yuvaların çeşitli tehditlerden korunması ve yavruların güvenle denize ulaşması için gönüllü ekiplerimizle birlikte çalışmalarımıza başladık” deniliyor.

GÖNÜLLÜLER YİNE SAHADA

Her yıl yerli ve yabancı gönüllülerin desteğiyle yürütülen DEKAMER çalışmaları, bu yıl da geniş katılımlı bir gönüllü programı ile desteklenecek. Gönüllü ekipler, gece devriyeleriyle plajdaki yuvaları tespit edecek, koruma kafesleri yerleştirecek ve bilimsel veriler toplayacak. Ayrıca, ziyaretçilere yönelik bilinçlendirme faaliyetleri sezon boyunca devam edecek.

CARETTALAR İÇİN KRİTİK DÖNEM BAŞLIYOR

Mayıs ayında başlayan yuvalama sezonu, genellikle ekim ayına kadar sürmektedir. İztuzu Plajı’nda bu süreçte yüzlerce caretta yuvası oluşuyor. Yumurtadan çıkan yavrular, denize ulaşmak için yönlerini ay ışığına göre bulmaya çalışıyor. Ancak yapay ışıklar, insan faaliyetleri, plaj araçları ve doğal yırtıcılar, bu süreci tehdit eden başlıca etkenler arasında yer alıyor. DEKAMER, bu tehditleri azaltmak amacıyla hem bilimsel hem de toplumsal farkındalık projeleri ile önemli bir rol üstleniyor. Yetkililer, vatandaşlardan özellikle plajdaki gece ışıklandırmalarına dikkat edilmesini ve işaretli yuvalara zarar verilmemesini talep ediyor. DEKAMER bünyesindeki rehabilitasyon merkezi ise tedavi gören kaplumbağaların hikayelerini ziyaretçilerle paylaşarak, doğaya olan farkındalığı artırmayı hedefliyor. Merkez, belirli günlerde rehberli turlar ve bilgilendirme etkinlikleri ile ziyarete açık olacak.