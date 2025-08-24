Deniz Kaplumbağaları Koruma Altında

BAKAN’DAN DENİZ KAPLUMBAĞALARI AÇIKLAMASI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesaplarından İztuzu plajının görüntülerini paylaşarak, “Nesli tükenme tehdidi altında olan deniz kaplumbağaları korumamız altında. Bu yıl 40 bin 285 yavru kaplumbağamızı denizle buluşturduk” diye belirtti. Bakanlık, Tabiat Varlıklarını Koruma (TVK) Genel Müdürlüğü’nün, Özel Çevre Koruma Bölgeleri (ÖÇK) olan Köyceğiz-Dalyan, Fethiye-Göcek, Patara, Belek ve Göksu Deltası’ndaki kumsallarda, nesli tükenme tehlikesi altında olan deniz kaplumbağalarının koruma ve izleme çalışmaları gerçekleştirdiğini açıkladı. Bu yıl 5 kumsalda, 3 bin 853 yuvada 40 bin 285 yavru kaplumbağa denize ulaştı.

İZTUZU PLAJI’NIN ÖNEMİ

TVK Genel Müdürlüğü, Muğla’daki Köyceğiz-Dalyan ÖÇK’deki İztuzu plajındaki çalışmalar hakkında bilgi verirken, Koruma, İzleme ve Özel Çevre Koruma Bölgeleri Daire Başkanı Mustafa Uzun, Türkiye’de bulunan 21 deniz kaplumbağası yuvalama alanından 5’inin ÖÇK sınırları içerisinde yer aldığını açıkladı. Akdeniz deniz kaplumbağalarından caretta caretta ve Nil kaplumbağalarının en önemli üreme alanlarından birinin İztuzu olduğunu vurgulayan Uzun, bölgenin doğal değerleri ve ekosistemleri açısından hassas ve özel olduğunu ifade etti.

İZTUZU’NDAN ŞAŞIRTICI VERİLER

İztuzu plajının 2008 yılında Times dergisi tarafından Avrupa’nın en iyi açık alanı seçildiğini belirten Uzun, “Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü olarak, yumurtadan çıkan her bir deniz kaplumbağası yavrusunun sağlıklı bir şekilde denize ulaşması için gereken her türlü tedbiri alıyoruz. Her yıl mayıs ayının başından eylül sonuna kadar deniz kaplumbağalarının korunmasına yönelik çalışmaları yürütüyoruz. İztuzu plajında bugüne kadar yaklaşık 760 caretta caretta yuvası oluştu ve çıkan yavru sayısı şu anda 4 bin 500’ü aşmış durumda. Eylül ayının sonuna kadar bu sayı artacaktır” dedi.

DENİZ KAPLUMBAĞALARININ KORUNMASI

Nesli tükenme tehdidi altında bulunan deniz kaplumbağalarını koruma çalışmaları Türkiye’de 1989’dan bu yana sürdürülüyor. Dünya genelindeki 8 deniz kaplumbağası türünden 2’si, Nil Kaplumbağası Türkiye’de Akdeniz kıyılarındaki kumsallara yumurta bırakıyor. TVK Genel Müdürlüğü, mayıs ayında dişi kaplumbağaların kumsala çıkışını ve yavru yuva alanlarını tespit ediyor. Yavru çıkışı öncesi yuvalar kafes uygulamasıyla korunuyor. 60 günlük kuluçka süresinin ardından eylül ayı sonuna kadar yuvalardan yavru çıkışları devam ediyor.