Deniz Kaplumbağası Ölüsü Bulundu

DENİZ KAPLUMBAĞASI ÖLÜSÜ BULUNDU

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde, sahilde caretta caretta cinsi bir deniz kaplumbağası ölüsü ortaya çıktı. Vatandaşlar, bu kaplumbağa ölüsünün kaldırılması için hemen yetkililere bildirimde bulundu.

SAHİL GÜVENLİK MÜDAHALE ETTİ

Yaklaşık 1 metre uzunluğundaki caretta caretta cinsi deniz kaplumbağası, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından bulunduğu bölgeden alındı. Bu durum, deniz yaşamına zarar veren unsurların takip edilmesi ve korunmasının önemini bir kez daha gözler önüne seriyor.