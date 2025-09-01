Deniz Kirliliğine Dikkat Çekildi

DENİZ KİRLİLİĞİNE DİKKAT ÇEKEN ETKİNLİK

Balıkesir’in Edremit ilçesinde, deniz kirliliğine dikkat çekmek amacıyla bir sahil temizliği etkinliği yapıldı. Altınoluk ve Edremit Körfezi Temiz Deniz Platformu (ADÇEP) öncülüğünde düzenlenen etkinlik, Altınoluk Mahallesi sahilinde gerçekleşti. Etkinliğe bölge halkı ve çevre gönüllüleri büyük ilgi gösterdi. Altınoluk Vali Konağı önünde toplanan katılımcılar, “Mavi Bayrak”lı plaja doğru yürüyerek sahil boyunca çöp topladı. Edremit, Akçay ve Burhaniye’den birçok kişi de destek verdi.

KİRLİLİĞİN KAYNAĞI: SİGARA İZMARİTLERİ

Etkinlik sırasında, özellikle sigara izmaritlerinin kumsallarda yarattığı kirlilik dikkat çekti. ADÇEP yetkilileri, birçok kişinin bu yaz denize giremediğini ve köpüklü, kirli suların dalgalarla kaybolmasını beklediğini belirtti. “Artık beklemiyoruz. Birlik olup ses çıkarıyoruz,” diye eklediler. Dernek yöneticileri, bu etkinliğin yalnızca bir temizlik hareketi olmadığını, aynı zamanda deniz kirliliğine karşı geniş bir halk oluşumu oluşturma çabası olduğunu vurguladı.

ADÇEP yetkilileri, eski temiz denizlere yeniden kavuşmayı amaçladıklarını belirterek, denizlere deşarj edilen her suyun ve kanalın denetlenmesi gerektiğini kaydetti. Yaz sezonunun sona ermesine rağmen mücadelelerine devam edeceklerini ifade eden platform yetkilileri, belediyeler, çevre sivil toplum kuruluşları ve ilgili bakanlıklarla teknik çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

GELENEKSEL ETKİNLİKLERİN GENİŞLEMESİ

Gelecek sezonda ise bu tarz etkinliklerin sadece Altınoluk ile sınırlı kalmayıp Burhaniye, Akçay, Güre, Küçükkuyu, Ayvacık, Assos, Gömeç ve Ayvalık gibi tüm sahil şeridinde daha geniş katılımla yapılmasının hedeflendiği bildirildi.