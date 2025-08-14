Deniz Korkusunu Anlatan Kelime, Talassofobi

DENİZ KORKUSU TANIMI

Güven Bana adlı programın 10. bölümünde, deniz korkusunu ifade eden terim gündeme gelmişti. Deniz korkusu, tıbbi literatürde belirgin bir tanım ile belirtiliyor. Bu kavram, yalnızca bir bilgi yarışması sorusu değil, aynı zamanda bir psikolojik durumun adıdır.

TALASSOFOBİ KELİMESİ

Deniz korkusu olarak bilinen terim “talassofobi”dir. “Talassofobi”, Yunanca kökenli “thalassa” (deniz) ile “phobos” (korku) kelimelerinin birleşiminden oluşur. Bu korku, denizin derinliklerine bakma konusunda kaygı duyma, açık denizde bulunamama ya da denize girmekten aşırı bir şekilde korkma gibi belirtilerle kendini gösteriyor.

ENDİŞE SEMPTOMLARI

Talassofobi, sadece denize fiziksel olarak yaklaşıldığında değil, denizle ilgili görsel ya da videolar izlerken de ortaya çıkabiliyor. Yarışmada başarı sağlamak için bilgiye sahip olmak yetmiyor, aynı zamanda güven duymak ve güven vermek de önemli. Daha önce tanışmamış iki yarışmacı, stüdyoda büyük ödül için mücadele ediyor. Aileleriyle birlikte stüdyoya gelen yarışmacıların sınavı sadece bilgi düzeyleri değil, aynı zamanda güven düzeyleriyle de bağlantılı çünkü verdikleri ortak cevaplarla ödül miktarı artıyor.