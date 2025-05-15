Deniz Kurdu 2/2025 Tatbikatı Gerçekleşti

DENİZ KURDU 2/2025 TATBİKATI VE ÖNEMİ

Tükiye’nin düzenlediği ‘Deniz Kurdu 2/2025’ tatbikatının ‘Seçkin Gözlemci Günü’ (SGG) etkinliği kapsamında, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar bir araya geldi. Tatbikat, 6-17 Mayıs tarihleri arasında deniz, hava ve kara unsurlarının yer aldığı karmaşık bir senaryoda gerçekleştiriliyor.

ORG. BAYRAKTAROĞLU’NUN AÇIKLAMALARI

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, tatbikatta helikopter desteği sağladıklarını belirterek, “Gerçekten başarılı bir tatbikatı izlemekteyiz. TB3’ün dünya üzerindeki ilk olması son derece güzel bir olay. Dünyada en fazla İHA ve SİHA’ya sahip kuvvetlerden biriyiz. SİHA yönetiminde ve teknolojide öncü olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Ayrıca, ASELSAN ile elektronik harp alanında dünyada bir numara olduğumuzu söyleyebilirim” dedi.

ORG. KADIOĞLU’NUN GÖRÜŞLERİ

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, tatbikatta görev almaktan mutluluk duyduğunu belirterek, “Bu başarılara şahit olmak bize kıvanç veriyor. Hava kuvvetleri olarak gelecekte insanlı ve insansız hava araçlarının müşterek kullanımına doğru bir evrim geçirileceğini öngörüyoruz” ifadelerini kullandı.

ORG. TATLIOĞLU’NUN DEĞERLENDİRMELERİ

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, 120 gemi, 85 deniz hava unsuru ve 22 bin 700 personelin katıldığı tatbikatta yerli ve milli Atmaca Güdüm Mermisi’nin atışı ile TB3’lerin hedefe yapılan atışlarına değindi. Tatlıoğlu, “TB3’ler, Türk Deniz Kuvvetleri deniz muharebesinde yeni bir çağın kapılarını araladı ve pek çok yeni doktrini hayata geçirmiş oldu” dedi.

SAVUNMA SANAYİİ BAŞKANI GÖRGÜN’ÜN DEĞERLENDİRMESİ

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Türk savunma sanayisinin geliştirdiği yüksek teknolojik çözümlerle önemli bir yol katettiğini belirtti. “Bugün TB3 uçağımızdan salvo mühimmat atışı yapıldı. Yeni projelere yönelik kararlar alındı. Milli denizaltımızın başlangıç kararı alındı ve TF2000 muhribinin inşasına da karar verildi” şeklinde konuştu.

SELÇUK BAYRAKTAR’IN GURURU

BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Türk SİHA’larının muharebe paradigmasını değiştirdiğini belirterek, “Deniz muharebesinde Türk mühendisliği ve bahriyesi yeni bir dünyanın kapılarını aralıyor. TB3, Türk mühendislerinin eseridir. Türkiye, dünya SİHA ihracat pazarında önemli bir yere sahip ve Türk Silahlı Kuvvetleri, bu noktada en ileri kuvvetler arasında yer alıyor” ifadelerini kullandı.