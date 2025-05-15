Deniz Kurdu-II/2025 Tatbikatı Tamamlandı

DENİZ KURDU-II/2025 TATBİKATI BAŞARIYLA TAMAMLANDI

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin en büyük deniz tatbikatlarından biri olan Deniz Kurdu-II/2025, Akdeniz’de başarıyla gerçekleştirildi. Bu tatbikat çerçevesinde, Bayraktar TB-3 İHA’lar ilk kez TCG Anadolu gemisinden havalanarak hedeflere salvo atış yaptı. TB-3’lerin deniz muharebelerine dahil oluşu, komutanlar ve savunma sanayii temsilcileri tarafından “yeni bir çağın başlangıcı” olarak yorumlandı. Milli Savunma Bakanlığı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından 6-17 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen tatbikat, denizde, havada ve karada sürdürüldü ve Akdeniz açıklarında icra edildi.

DENİZ KUVVETLERİ’NİN BAŞARILARI

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Deniz Kurdu-II/2025 Tatbikatı’nın Karadeniz, Marmara, Ege ve Doğu Akdeniz’de 120 gemi, 85 deniz hava unsuru ve 22 bin 700 personelin katılımıyla gerçekleştiğini belirtti. Tatlıoğlu, tatbikatta yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Atmaca güdümlü füzesinin kullanımının yanı sıra, TB-3 insansız hava araçlarının başarıyla fiili hedeflere atış gerçekleştirdiğini vurguladı. “TB-3’ler deniz muharebesini değiştirdi. Bu, Türk Deniz Kuvvetleri için tarihi bir adımdır. Eğitim sırasında yapılan bu atışlar, savunma sanayimizin ulaştığı ileri seviyeyi de gözler önüne seriyor. Bugün hem gururluyuz hem de mutluyuz” diyen Tatlıoğlu, tatbikata katılan tüm personeli tebrik etti.

YENİ DOKTRİNİN İLANI

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Deniz Kurdu-II 2025 Tatbikatı kapsamında gerçekleştirilen TB-3 İHA’nın patio mühimmat atışına ilişkin düşüncelerini paylaştı. Görgün, “Böyle tarihi bir güne canlı şekilde tanıklık etmenin mutluluğunu yaşıyoruz” diyerek, TB-3’ün gemiden kalkış yaparak mühimmat atışı yapmasının, sahada insanlı ve insansız unsurların birlikte çalışabileceği yeni bir doktrinin önünü açtığını ifade etti. Ayrıca, “Bu gelişme, savunma sanayiimizin sahadaki üstünlüğü artıracak kabiliyetlere ulaştığını gösteriyor” ifadelerini kullandı. Tatbikatta, TCG Anadolu’nun yanı sıra yerli ve milli sistemlerle donatılmış fırkateyn ve korvetlerin de sahadaki yeteneklerini sergilediği aktarıldı.

BAYKAR’DAN TARİHİ AÇIKLAMALAR

BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Türk SİHA’larının dünyadaki muharebe doktrinlerini değiştirdiğini belirterek, “Türk mühendisliği ve Türk bahriyesi, deniz muharebesinde yeni bir çağın kapısını araladı” dedi. Ayrıca, Bayraktar, TB-3’ün tamamen Türk mühendislerince geliştirildiğini belirterek, tatbikatta iki TB-3 İHA’nın gemiden eş zamanlı kalkış yaparak hedeflere salvo atış gerçekleştirdiği bilgisini verdi. Bayraktar, “Bu sinerjiyle Türkiye, havacılıkta zamanında kaçırdığı dalgayı şimdi en ileri düzeyde yakaladı” diyerek, Türkiye’nin dünya SİHA ihracat pazarında önemli bir paya sahip olduğunu vurguladı.

KARA KUVVETLERİ’NDEN KATILIM

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, tatbikata helikopter desteğiyle katıldıklarını ifade ederek, “TB-3’ün kısa pistli gemiye iniş kalkış yapması önemli bir gelişme” dedi. Bayraktaroğlu, TB-3’ün Kara Kuvvetleri envanterine gireceğini ve bu teknolojiye ilişkin gurur duyduklarını aktardı. Ayrıca, ASELSAN’ın elektronik harp alanındaki başarılarına da değinerek, bu alanda da önemli ilerlemeler kaydettiklerini belirtti.

HAVACILIKTA GELECEK VİZYONU

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, tatbikatta elde edilen başarıdan dolayı memnuniyetini dile getirerek, “Gelecekte hava gücünün insanlı ve insansız sistemlerin müşterek kullanımına dayanacağına inanıyoruz” dedi. Kadıoğlu, insanlı ve insansız sistemlerin entegre edildiği yapının otonom görevlerle düşman derinliklerine nüfuz edebilecek kabiliyete ulaşmasının hedeflendiğini ifade etti.

ASELSAN’DAN YENİ ÜRÜNLER

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, tatbikatta tarihte ilk kez SİHA’ların gemiden kalkış yaparak atış gerçekleştirdiğini belirtirken, “Artık tüm platformlarda kullanılan elektronik sistemler tamamen millileştirildi” ifadelerini kullandı. Akyol, ASELSAN ürünlerinin dünya genelinde 92 ülkeye ihraç edildiğini vurguladı ve TB-3, SİHA’lar ve milli gemiler için yeni sensör ve konseptlerin geliştirilmeye devam edeceğini kaydetti.