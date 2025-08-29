Haberler

Deniz Küreği Şampiyonası Sinop’ta Başladı

DENİZ KÜREĞİ TÜRKİYE ŞAMPİYONASI SINOP’TA BAŞLADI

Türkiye Kürek Federasyonu tarafından düzenlenen Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası Sahil Sürat Yarışları, Sinop’un Kumkapı mevkisinde start aldı. Şampiyonada, 24 farklı kulüpten toplamda 250 sporcu yer alıyor. Kadın ve erkek sporcular, 19 yaş altı ve büyükler kategorilerinde hız, güç ve dayanıklılıklarını sergilemek için parkurda mücadele ediyor.

SPORCULAR İLE SPORSEVERLER BİR ARADA

Sporcular, ilk günde çeyrek finale yükselmek için gerçekleşen eleme yarışlarında 500 metrede rekabet etti. Takım arkadaşları deniz kıyısından destek verirken, sporseverler de heyecanla bu anları izledi. Türkiye Kürek Federasyonu Genel Direktörü Baha Er, AA muhabirine yaptığı açıklamada, organizasyonun eleme yarışlarıyla başladığını ve finallerin 31 Ağustos Pazar günü yapılacağını belirtti.

