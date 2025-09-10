Haberler

Deniz Kuvvetleri Dynamic Guard-II/2025’te Ev Sahibi

DENİZ KUVVETLERİ TATBİKATINA EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

Deniz Kuvvetleri, 8-12 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen Dynamic Guard-II/2025 Tatbikatı’na ev sahipliği yapıyor. Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Doğu Akdeniz’de bayrağımız dalgalanıyor. 8-12 Eylül 2025 tarihleri arasında Deniz Kuvvetlerimiz, Dynamic Guard-II/2025 Tatbikatı’na ev sahipliği yapıyor. Böylelikle 8 Eylül’de gerçekleştirilen geçiş eğitimleriyle tatbikat resmen başlamış oldu.” açıklamasını yaptı.

GEÇİŞ EĞİTİMLERİ İLE TATBİKAT BAŞLADI

8 Eylül’de gerçekleştirilen geçiş eğitimleri ile tatbikatın resmi başlangıcı yapılmış oldu. Bu tatbikat, Doğu Akdeniz’deki askeri güçlerin koordinasyonunu artırmayı hedefliyor.

ÖNEMLİ

Haberler

İbrahim Kuyubaşıoğlu, İlhami Sönmez’i Ziyaret Etti

Yeşilay Hatay Şubesi Başkanı İbrahim Kuyubaşıoğlu, Muhtarlar Daire Başkanı İlhami Sönmez ile bağımlılıkla mücadelede iş birliği fırsatlarını görüştü.
Haberler

Kyk Yurt Başvuru Sonuçları Ne Zaman?

KYK yurt başvuru sonuçları nihayet duyuruldu. Öğrenciler, sonuçlarını resmi web sitesi üzerinden kontrol edebilirler. Bu sonuçlar, barınma durumlarını etkileyen önemli bir aşama taşıyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.