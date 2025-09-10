Deniz Kuvvetleri Dynamic Guard-II/2025’te Ev Sahibi

DENİZ KUVVETLERİ TATBİKATINA EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

Deniz Kuvvetleri, 8-12 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen Dynamic Guard-II/2025 Tatbikatı’na ev sahipliği yapıyor. Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Doğu Akdeniz’de bayrağımız dalgalanıyor. 8-12 Eylül 2025 tarihleri arasında Deniz Kuvvetlerimiz, Dynamic Guard-II/2025 Tatbikatı’na ev sahipliği yapıyor. Böylelikle 8 Eylül’de gerçekleştirilen geçiş eğitimleriyle tatbikat resmen başlamış oldu.” açıklamasını yaptı.

GEÇİŞ EĞİTİMLERİ İLE TATBİKAT BAŞLADI

8 Eylül’de gerçekleştirilen geçiş eğitimleri ile tatbikatın resmi başlangıcı yapılmış oldu. Bu tatbikat, Doğu Akdeniz’deki askeri güçlerin koordinasyonunu artırmayı hedefliyor.