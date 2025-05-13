Deniz Kuvvetleri Helikopteri Denize İniş Yaptı

Deniz Kuvvetleri Helikopteri Acil İniş Yaptı

TEKNİK ARIZA NEDENİYLE ACİL İNIŞ

DENİZKURDU-II/2025 Tatbikatı çerçevesinde Antalya açıklarında uçuş gerçekleştiren Deniz Kuvvetleri’ne ait bir helikopter, teknik arıza sebebiyle denize acil iniş yaptı. Milli Savunma Bakanlığı, bu konuda yaptığı açıklamada olayla ilgili detaylara yer verdi.

PERSONELİN SAĞLIK DURUMU İYİ

Açıklamada, “DENİZKURDU-II/2025 Tatbikatı kapsamında Antalya açıklarında uçuş faaliyeti icra eden Deniz Kuvvetlerimize ait bir SH-70 helikopterimiz ilk belirlemelere göre teknik bir arıza nedeniyle denize acil iniş yapmıştır. Helikopterde görevli dört personelimizin sağlık durumu iyi olup, kontrol maksatlı hastaneye sevkleri gerçekleştirilmiştir.” ifadesi kullanıldı.