Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Tatbikatı Tamamlandı

TATBİKAT TAMAMLANDI

Milli Savunma Bakanlığı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından eş zamanlı olarak Karadeniz, Marmara, Ege ve Doğu Akdeniz’de icra edilen DENİZKURDU-II/2025 Tatbikatı, Antalya açıklarında düzenlenen geçit töreniyle sona erdi. Tatbikatta TCG ANADOLU’dan ilk kez çiftli kalkış yapan Bayraktar TB3 SİHA’lar, MAM-L mühimmatıyla eş zamanlı salvo atışı gerçekleştirdi. Tatbikat sonrasında açıklamalarda bulunan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, “TB3’ler deniz muharebesinde yeni bir çağ açtı” ifadesini kullandı. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, “Türk mühendisliği ve Türk bahriyesi deniz muharebesinde paradigma değiştiriyor” açıklamasında bulundu. Ayrıca, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, milli denizaltı ve TF-2000 muhrip projelerinin başlatılmasına yönelik karar alındığını aktardı.

TATBİKATTA KATILIMCI SAYISI YÜKSEK OLDU

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın sevk ve idaresinde düzenlenen tatbikatta 120 gemi, 85 deniz hava unsuru ve 22 bin 700 personelin görev aldığını belirten Oramiral Tatlıoğlu, “En önemli iki unsurdan biri, yerli ve milli Atmaca güdümlü mermimizin denizaltıdan atışıydı. Diğeri ise TB3 SİHA’ların gerçek mühimmatla hedefe yaptığı atıştı” dedi. Oramiral, TB3’lerin yalnızca gemide konuşlanmakla kalmadığını, “Aynı zamanda deniz muharebesinde yeni bir çağın kapısını aralamış oldular. Bu platformlar sayesinde amfibi harekat, denizaltı savunması ve sürü İDA’ların SİHA’lar üzerinden komuta edilmesi gibi yeni doktrinler uygulanabilir hale geldi” ifadesini kullandı.

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, tatbikat kapsamındaki açıklamalarında, TB3 SİHA’nın mühimmatlı salvo atışının yeni bir anlayışı temsil ettiğini belirtti. Görgün, “Bu, insansız hava araçlarının insanlı platformlarla birlikte görev yapabileceği yeni bir deniz harekat doktrininin önünü açıyor” dedi. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Savunma Sanayii İcra Kurulu toplantısında milli denizaltı projesinin başlatılmasına ve TF-2000 hava savunma muhribi için üretim sürecine geçilmesine dair karar alındığını bildirdi.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Türk SİHA’larının deniz muharebesinde yeni bir çağ açtığını ifade etti. Bayraktar, “Bugün TCG ANADOLU’dan eş zamanlı kalkış yapan TB3 SİHA’larımız, keşif görevini tamamladıktan sonra hedeflere taarruz etti. Bu, Türk mühendisliği ve Türk bahriyesinin birlikte yazdığı bir dönüşüm anıdır” dedi. Tüm sistemlerinin Türkiye’de üretildiğini belirten Bayraktar, “Dünyada bu konsepti duyurduğumuzda şaşkınlıkla izleyen ülkeler vardı. Bugün bu yeteneği ilk kazanan ülke biz olduk” şeklinde konuştu.

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, TB3 SİHA’ların ilk kullanıcılarından birinin Kara Kuvvetleri olacağını ifade etti. “Dünyada belki de en fazla SİHA’ya sahip kara ordusuyuz, insansız hava aracını kullanıyoruz. TB3’ü de en iyi şekilde kullanacağız” diyen Bayraktaroğlu, ASELSAN’ın geliştirdiği elektronik harp teknolojilerinin dünyada bir numara olduğunu vurguladı. Ayrıca, “Bu sistemlerin muharebe sahasında bir kuvvet çarpanı olarak İHA ve SİHA’larla birlikte kullanımı daha stratejik hale gelecek” dedi.

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ise, insanlı-insansız sistemlerin birlikte görev yapacağı bir hava gücü yapılanmasına doğru ilerlediklerini anlattı. “Bu manada savunma sanayimizin tüm birimleriyle birlikte müşterek geleceğe ait konsepti mühendislerimizin hayal güçlerine havale ederek yeni sistemlerin üretilmesine ön ayak olmaya çalışıyoruz” dedi.

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, TB3 SİHA’ların üzerinde kullanılan elektro-optik sistemlerin tamamen milli olduğunu belirterek, “Dünyada bu seviyeye ulaşan çok az ülke var. Biz artık bu sistemleri 92 ülkeye ihraç ediyoruz” dedi. Akyol, TB3’lerin taşıdığı tüm sensörlerin ve yazılımların Türk mühendisliğiyle üretildiğini vurguladı.