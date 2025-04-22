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Deniz Kuvvetleri Ziyareti Gerçekleşti

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, İngiltere Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ben Key ile bir araya geldi. Bu buluşma, Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından kamuoyuna duyuruldu. Açıklamada, “Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu’nun resmi davetlisi olarak ülkemizde bulunan İngiltere Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ben Key ve beraberindeki heyet, 22 Nisan 2025 tarihinde Deniz Kuvvetleri Karargahını ziyaret etti.” denildi. Ziyarete dair bazı görüntüler de paylaşıma dahil edildi.

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