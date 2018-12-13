Deniz Kuvvetleri’ne FETÖ operasyonu

Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında Deniz Kuvvetleri’nde operasyonlar düzenlendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Deniz kuvvetleri komutanlığı bünyesindeki asker şahıslardan FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 2 binbaşı, 32 astsubay olmak üzere toplam 34 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan şüphelilerin 12 si aktif görevde olup diğerleri hakkında soruşturma nedeniyle idari işlem uygulandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Deniz kuvvetleri komutanlığı bünyesindeki asker şahıslardan FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 2 binbaşı, 32 astsubay olmak üzere toplam 34 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan şüphelilerin 12 si aktif görevde olup diğerleri hakkında soruşturma nedeniyle idari işlem uygulandı.

TRT