Deniz Oktay Ormanda Öldürüldü, İdris G. Tutuklandı

DENİZ OKTAY’IN KAYIP BAŞVURUSU

Eskişehir’in Tepebaşı ilçesinde ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Deniz Oktay (30), ormanda yakılarak öldürülmüş şekilde bulundu. Kent merkezinde yaşayan Oktay, evinden çıkmasının üzerinden yaklaşık bir hafta geçince geri dönmeyince ailesi çevrede arama yaptı. Ancak sonuç alamayınca genç kadın hakkında kayıp başvurusu yaptı.

CİNAYET ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla başlatılan soruşturma çerçevesinde Oktay’ın telefon kayıtlarının incelenmesi gerçekleştirildi. İnceleme sonucunda telefon sinyalinin son olarak Tepebaşı ilçesine bağlı kırsal Kozkayı ve Buldukpınar mahallelerinde bulunan bir ormandan geldiği belirlendi. Ormanda yapılan arama ile Deniz Oktay’ın yakılarak öldürülmüş cesedi bulundu. Oktay’ın cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.

Soruşturma kapsamında cinayet şüphelisi olduğu tespit edilen İdris G., yakalanarak gözaltına alındı. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen İdris G., savcı sorgusunun ardından tutuklanarak cezaevine konuldu. Deniz Oktay’ın ölümüne dair yürütülen soruşturmada gizlilik kararı aldığı ifade edildi.

MUHTARIN AÇIKLAMALARI

Kozkayı Mahalle Muhtarı Emin Solak, Deniz Oktay’ın saçları hariç bedeninin tamamının yakıldığı bilgisini verdi. Deniz Oktay’ın bir haftadır kayıp olarak arandığını anlatan Solak, “Ekiplerle beraber ararken önce anahtarı, sonra kolyeyi bulduk. Biraz daha ileri gidince cesetle beraber burayı bulduk. Kadın buralı değil ama Eskişehir merkezinde oturuyor. Şüpheli şahıs buralı, hemen su deposunun altında evi var. Daha önce ölen kadının ablasını da bıçaklamış. Daha önce alışveriş yapmışlar, aralarında ilişki vardı. Devletimizin kolu uzun, nereye gidersen git yakalarlar. Şahıs da tutuklandı, zaten o gün tutuklandı. İtiraf da etti. Delilleri kaybedeyim diye benzin almaya gitmiş, sonra bizi görünce kaçmış herhalde” dedi.